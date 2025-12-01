150 étoiles filantes par heure : la date de ce phénomène rare que vous risquez vraiment de regretter si vous le ratez

À la fin de l’année 2025, un événement rare et spectaculaire ravira les amateurs d’astronomie : une pluie d’étoiles filantes atteignant un taux impressionnant de 150 météores par heure. Ce phénomène, connu sous le nom de Géminides, n’est pas une simple pluie d’étoiles ; c’est le plus brillant et intense spectacle céleste de l’année. Selon La République des Pyrénées, les étoiles filantes apparaîtront lors de la nuit du samedi 13 au dimanche 14 décembre, offrant un final éblouissant à une année déjà riche en événements astronomiques.

Un final céleste à ne pas louper

En décembre, la fin d’année réserve souvent des surprises célestes, et 2025 ne déroge pas à la règle. Après l’observation de Super lunes et le passage d’une comète, les passionnés pourront admirer le pic des Géminides, parmi d’autres événements célestes. Ces météores, nommés ainsi en raison de leur origine apparente près de la constellation des Gémeaux, surpassent par leur intensité plusieurs spectacles hivernaux habituels.

La période idéale pour profiter du phénomène se situe entre 2 heures et 4 heures du matin, quand le radiant des Géminides sera le plus haut dans le ciel. À ce moment-là, le taux zénithal horaire grimpera à plus de 120 météores par heure (le taux zénithal horaire correspond au nombre de météores observables par heure lorsque le radiant est au zénith). Seules les Perséides, observées chaque mois d’août, rivalisent en splendeur sur une base annuelle.

Comment se préparer pour observer les Géminides

Pour profiter pleinement de ce spectacle, quelques conseils pratiques s’imposent. Il faut se rendre dans une zone où la pollution lumineuse est quasi inexistante afin que les étoiles filantes apparaissent de façon optimale. L’altitude n’est pas un facteur déterminant, mais des lieux d’observation en hauteur, souvent plus sombres, peuvent offrir un meilleur cadre.

Aucun instrument spécifique n’est nécessaire pour voir ce type de pluie d’étoiles : l’œil nu suffit. En revanche, il faudra compter sur des conditions météorologiques favorables, car la clarté du ciel en hiver reste parfois incertaine pour des observations astronomiques. Des nuages peuvent vite gâcher la visibilité ; à l’inverse, un ciel dégagé peut transformer la nuit en un moment magique.