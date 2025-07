Perséides : où et quel jour pourrez vous voir cette pluie d’étoiles filantes ?

Chaque été, un phénomène céleste impressionnant éclaire le ciel nocturne : les Perséides. Cette pluie d’étoiles filantes offre un spectacle céleste d’une rare beauté qui attire autant les passionnés d’astronomie que les curieux. Au-delà d’un simple effet visuel, c’est l’occasion de se reconnecter avec notre place dans l’univers, tout en profitant de la beauté fugace d’un ciel étoilé.

D’où viennent ces étoiles filantes ?

Les Perséides trouvent leur origine dans la traînée de particules laissée par la comète 109P/Swift-Tuttle. (Pour préciser, cette comète a été découverte en 1862 par deux astronomes à trois jours d’intervalle.) Elle suit une orbite autour du Soleil qui dure 133 ans et mesure environ 26 kilomètres de diamètre. En laissant derrière elle un sillage de poussières et de débris spatiaux, la comète permet à ces particules de pénétrer l’atmosphère terrestre à une vitesse folle de 320 000 km/h, générant ainsi les traînées lumineuses que nous voyons depuis la Terre.

En 1865, l’astronome Giovanni Schiaparelli a établi le lien entre cette comète et les Perséides, et lors de son dernier passage dans le système solaire en 1992, Swift-Tuttle a laissé une nouvelle traînée de particules qui alimente encore ce spectaculaire phénomène.

Quand et comment observer ?

La période d’activité des Perséides se situe généralement du 17 juillet au 23 août, avec un pic attendu lors des nuits du 12 et 13 août en 2025. En 2024, ce pic viendra durant la nuit du 12 au 13 août. Même si on peut observer quelques météores jusqu’au début septembre, ce sont ces nuits-là qui offrent un déploiement impressionnant allant de 50 à 100 météores par heure.

Pour mieux profiter du show, il est conseillé de lever les yeux entre minuit et l’aube, idéalement depuis un endroit éloigné des lumières de la ville. Au début, il est recommandé de repérer la constellation de Persée ou le bas du « W » formé par Cassiopée. Au fil de la nuit, le radiant se déplace sous Cassiopée pour culminer à environ 70° en fin de nuit, offrant des conditions d’observation optimales.

Des météores pas comme les autres

Les météores des Perséides sont avant tout des morceaux de roche et de poussière. Certains se transforment en véritables boules de feu ou bolides, qui sont non seulement plus gros mais aussi plus lumineux que leurs petites paires. Ces phénomènes peuvent atteindre une magnitude apparente de -3 ou plus, rendant leur observation possible même en ville.

Les observations indiquent que ces étoiles filantes semblent provenir directement de la constellation de Persée, d’où leur surnom évocateur : les « Larmes de la Saint-Laurent ». Comme le mentionne Florent Deleflie, astronome à l’Observatoire de Paris : « La constellation de Persée […] est élevée dans le ciel. Même en montagne, on peut les voir ».

Une fête pour les yeux et l’esprit

Observer les Perséides est une tradition qui se transmet depuis des millénaires et continue d’émerveiller les générations. Cet essaim météoritique nous rappelle notre place dans le vaste système solaire tout en stimulant la curiosité et l’intérêt scientifique.

Des événements comme les Nuits des étoiles, organisées du 1er au 3 août, rassemblent amateurs d’astronomie et néophytes pour partager ensemble ce phénomène naturel unique. Avec un temps espéré clément pour ces dates, chacun pourra se laisser envoûter par ce ballet céleste singulier.