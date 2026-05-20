Stellantis à Rennes : avec Dongfeng, l’emploi au cœur des inquiétudes et des espoirs

L’usine Stellantis de Rennes-La Janais va accueillir la production d’un véhicule du constructeur chinois Dongfeng. Pour les salariés, l’annonce peut apporter une bouffée d’oxygène à un site fragilisé par le manque de modèles. Mais elle soulève aussi une question simple : ce partenariat garantira-t-il vraiment du travail durable ?

Une bonne nouvelle pour une usine Stellantis en manque de visibilité

À Rennes-La Janais, l’annonce était très attendue. Selon Reuters, l’usine Stellantis va produire un véhicule du constructeur chinois Dongfeng dans le cadre d’une future coentreprise européenne pilotée par Stellantis. Cette structure doit couvrir la vente, la distribution, la production, les achats et l’ingénierie de véhicules Dongfeng en Europe, notamment sous la marque électrique premium Voyah.

Pour le site breton, l’enjeu est d’abord social. L’usine ne produit aujourd’hui qu’un seul modèle, le Citroën C5 Aircross. Cette dépendance à un unique véhicule rend l’activité plus fragile : si les ventes ralentissent, si la production est perturbée ou si le modèle arrive en fin de cycle, l’emploi peut rapidement devenir un sujet d’inquiétude.

D’après L’Argus, qui cite Ouest-France, le site compte actuellement environ 1 553 salariés en CDI et 640 intérimaires, avec une production d’environ 410 Citroën C5 Aircross par jour. Ces chiffres montrent que Rennes reste une usine importante pour l’économie locale, mais aussi qu’elle a besoin de volumes réguliers pour maintenir son niveau d’activité.

L’arrivée d’un modèle Dongfeng peut donc être vue comme une chance. Produire une voiture supplémentaire, c’est potentiellement davantage d’heures de travail, plus de stabilité pour les équipes, et une meilleure utilisation des lignes de montage. Dans l’automobile, une usine qui tourne est une usine qui rassure.

Pour les salariés, l’enjeu est la charge de travail

Dans une usine automobile, l’emploi dépend directement de la charge industrielle. Autrement dit : combien de véhicules sont produits, à quel rythme, sur combien de jours et avec combien d’équipes. C’est pourquoi l’annonce Dongfeng est suivie de très près par les syndicats.

La CFDT, syndicat majoritaire sur le site selon L’Argus, s’était montrée prudente dès les premières informations sur ce projet. Son message était clair : “Un partenariat, oui – mais pas à n’importe quel prix !” Le syndicat expliquait ne pas être opposé à l’arrivée d’un partenaire chinois, à condition que cela permette d’accueillir de nouveaux volumes, de maintenir l’emploi, de préserver les conditions de travail et de renforcer le dialogue social.

Cette prudence s’explique facilement. Une nouvelle voiture sur une ligne ne suffit pas, à elle seule, à garantir l’avenir d’une usine. Tout dépendra du volume réellement prévu, de la durée du programme, du calendrier de lancement et du rôle confié au site de Rennes. Produira-t-il seulement quelques milliers de véhicules par an ou deviendra-t-il un vrai point d’ancrage européen pour Dongfeng ? C’est cette différence qui peut peser lourd pour les salariés.

Les intérimaires sont particulièrement concernés. Dans l’industrie automobile, ils servent souvent de variable d’ajustement lorsque les cadences montent ou baissent. Si le modèle Dongfeng apporte une charge durable, il pourrait contribuer à stabiliser une partie de l’activité. Mais si les volumes restent faibles, l’effet sur l’emploi pourrait être limité.

Pourquoi Stellantis ouvre Rennes à Dongfeng

La décision de Stellantis n’arrive pas par hasard. Le groupe cherche à mieux utiliser certaines de ses usines européennes. En avril, Reuters rapportait que Stellantis faisait face à des surcapacités en Europe, avec plusieurs sites concernés, dont Rennes, Madrid et des usines en Italie. Le groupe n’avait alors annoncé aucune décision définitive sur ces sites, mais la question de leur avenir était clairement posée.

Dans ce contexte, accueillir Dongfeng permet à Stellantis de répondre à deux problèmes en même temps. D’un côté, le groupe donne du travail potentiel à une usine française qui ne peut pas dépendre indéfiniment d’un seul modèle. De l’autre, il aide son partenaire chinois à produire en Europe, au plus près du marché.

Pour Dongfeng, l’intérêt est évident. Produire à Rennes permettrait de proposer des véhicules électriques assemblés en Europe, alors que les voitures électriques fabriquées en Chine sont soumises à des droits de douane supplémentaires dans l’Union européenne. Reuters indique que le modèle concerné pourrait être un véhicule 100 % électrique de la marque Voyah.

Stellantis transforme donc une difficulté en opportunité. Plutôt que de laisser des capacités industrielles sous-utilisées, le groupe les met à disposition d’un partenaire. C’est une stratégie pragmatique, mais sensible politiquement : une usine française de Stellantis pourrait fabriquer une voiture chinoise pour le marché européen.

Un espoir pour Rennes, mais pas encore une garantie

Pour l’économie française, l’annonce est importante. Elle montre que des usines françaises peuvent encore attirer de nouveaux projets industriels, y compris dans un secteur automobile bouleversé par l’électrique, la concurrence chinoise et la baisse des volumes en Europe.

Mais il faut rester prudent. Stellantis et Dongfeng parlent d’une future coentreprise et d’un projet soumis à des étapes de validation. Le détail industriel reste encore à préciser : date de démarrage, modèle exact, volumes, organisation du travail, fournisseurs concernés, investissements nécessaires et conséquences concrètes sur les emplois.

C’est là que se jouera la vraie portée de l’accord. Pour les salariés de Rennes-La Janais, l’arrivée de Dongfeng n’est pas seulement une annonce stratégique entre deux grands groupes. C’est une question très concrète : y aura-t-il assez de voitures à produire demain pour préserver les postes, les compétences et l’avenir du site ? Si le partenariat apporte un vrai second modèle, avec des volumes solides et une visibilité sur plusieurs années, il peut devenir un point d’appui pour l’usine. S’il se limite à une production modeste, il ne suffira pas à lui seul à lever les inquiétudes.