Ni drone ni sous-marin : c’est une tortue robotisée construite par un ado de 15 ans qui détecte 96 % des menaces sous-marines

Un jeune inventeur canadien a imaginé une solution qui pourrait changer notre façon de protéger les milieux marins. Evan Budz, lycéen de 15 ans originaire de Dundas, Ontario, a conçu la Tortue robotique sous-marine bionique (BURT), un appareil capable de repérer différentes menaces sous l’eau avec une précision remarquable de 96 %, selon la Canadian Broadcasting Corporation (CBC). Son projet illustre le rôle que peuvent jouer les jeunes dans la lutte contre le changement climatique et la sauvegarde des écosystèmes.

Une idée venue de la nature

L’étincelle est partie d’un séjour en camping aux Grands Lacs, où Evan a été fasciné par le mouvement fluide des tortues à mâchoires. En s’inspirant du biomimétisme, il a façonné BURT pour reproduire les cinématiques de nage de ces tortues, ce qui permet une navigation douce et peu perturbante pour la faune marine.

Contrairement aux submersibles classiques souvent bruyants, la Tortue robotique sous-marine bionique se passe d’hélices, ce qui la rend adaptée aux zones sensibles comme les récifs coralliens et les habitats d’eau douce fragiles. Elle se déplace en silence grâce à une technologie d’ailerons souples, montrant que la tech peut aller de pair avec la nature.

Le recours à des composants prêts à l’emploi et à des matériaux abordables rend cette solution non seulement plus verte, mais aussi financièrement accessible, un pas vers la démocratisation de la surveillance environnementale.

Ce que la tortue sait faire

BURT embarque des caméras de haute qualité, des capteurs avancés et un modèle d’apprentissage automatique qui lui permet de fonctionner en autonomie tout en collectant des données en temps réel. Le système détecte plusieurs menaces, notamment les espèces envahissantes, le blanchissement des coraux et la pollution plastique.

Il peut aussi cartographier les habitats sous-marins, suivre la propagation de la pollution et repérer des changements écologiques soudains. Avec une précision de 96 % (donnée rapportée par la CBC), BURT fournit des informations précieuses pour les chercheurs et les équipes de conservation, leur permettant d’intervenir rapidement face aux menaces. Ce robot offre une alternative plus respectueuse pour l’étude des océans, où des données précises sur la biodiversité marine sont nécessaires pour agir vite.

Récompenses et suite du projet

Evan Budz a représenté le Canada au Concours de l’Union européenne pour les jeunes scientifiques (EUCYS) à Riga, en Lettonie. Là-bas, il s’est fait remarquer parmi plus de 130 participants venus de 37 pays et a remporté l’un des quatre premiers prix, chacun d’une valeur de 7 000 €, pour sa contribution à la science de l’environnement et à l’ingénierie.

Il veut continuer à améliorer son prototype, en ajoutant par exemple la capacité de prélever des échantillons d’eau pour renforcer la surveillance. Evan espère que son projet donnera envie à d’autres jeunes de se lancer dans des innovations respectueuses de la nature.

Des professionnels comme Chandra Sharma de Conservation Halton, qui a salué l’engagement d’Evan, et Reni Barlow de Youth Science Canada ont rappelé l’importance de cette innovation pour la conservation marine.