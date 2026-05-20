Batribox fédère la filière du cycle autour du recyclage des batteries

Alors que les ventes de vélos électriques continuent de progresser en France, Batribox veut structurer une véritable filière nationale de collecte et de recyclage des batteries. L’éco-organisme, soutenu par un nombre croissant d’industriels et de distributeurs du secteur du cycle, entend transformer ces équipements en ressources durables tout en répondant aux nouvelles exigences européennes en matière d’économie circulaire.

Batribox et l’industrie du cycle face au défi des batteries électriques

Depuis plusieurs années, la mobilité électrique s’impose comme un levier central de la transition écologique. Dans ce contexte, la question des batteries devient stratégique. Derrière l’essor des vélos électriques, trottinettes ou scooters se cachent en effet des défis industriels majeurs : collecte des batteries usagées, sécurité du stockage, recyclage des métaux critiques et traçabilité des équipements en fin de vie. C’est précisément sur ce terrain que Batribox cherche à renforcer sa position. L’éco-organisme agréé par l’État français multiplie les partenariats avec les acteurs du cycle afin d’accélérer le développement d’une filière française de circularité des batteries de mobilité légère.

Plus de 1,9 million de vélos ont été vendus en France en 2024, avec une part croissante de modèles électriques. Cette évolution modifie profondément l’organisation de la filière. Les fabricants, distributeurs et importateurs doivent désormais intégrer de nouvelles contraintes environnementales et réglementaires. Dans ce contexte, Batribox fédère progressivement un collectif d’acteurs majeurs du secteur. Parmi eux figurent Decathlon, Manufacture Française du Cycle, filiale d’Intersport, Néomouv, Giant ou encore Arcade Cycles. Tous souhaitent disposer d’un cadre opérationnel commun pour gérer durablement les batteries de mobilité légère.

L’entreprise rappelle également son soutien de l’Union Sport & Cycle, première organisation professionnelle de la filière sport. Cette mobilisation traduit une volonté d’anticiper les futures obligations européennes liées aux batteries et à leur recyclabilité. Le groupe Decathlon est allé plus loin en rejoignant directement la gouvernance de Batribox via son Conseil d’administration. Une manière, pour le distributeur, de participer à la structuration d’une filière encore en pleine construction.

D’après le site officiel de Batribox, l’organisme dispose aujourd’hui de plus de 33.000 points de collecte répartis sur le territoire français et comptait plus de 4.130 adhérents en 2024. L’entreprise revendique également 6.336 tonnes de batteries collectées sur la seule année 2024.

Batribox veut structurer une économie circulaire nationale

Au-delà de la collecte, Batribox cherche surtout à bâtir une logique complète d’économie circulaire. L’objectif affiché consiste à prolonger la durée de vie des batteries, favoriser leur réemploi lorsque cela est possible et maximiser la récupération des matériaux stratégiques. Cette stratégie répond directement aux nouvelles orientations européennes. Le règlement européen sur les batteries, entré en vigueur en août 2023, impose en effet des exigences renforcées en matière de recyclage, de traçabilité et de durabilité. Les producteurs doivent désormais adhérer à une filière REP, c’est-à-dire de responsabilité élargie du producteur.

Le texte européen fixe aussi des objectifs ambitieux de collecte et de valorisation des matériaux. Les batteries lithium devront notamment atteindre des taux de recyclage élevés dans les prochaines années afin de limiter la dépendance européenne aux importations de matières premières critiques.

Dans cette perspective, Batribox affirme vouloir harmoniser les pratiques de la filière. L’éco-organisme travaille sur plusieurs axes : accompagnement réglementaire des entreprises, amélioration de la traçabilité, sécurisation des opérations de collecte ou encore sensibilisation des professionnels aux risques liés aux batteries lithium.

L’entreprise insiste également sur la dimension territoriale de son modèle. Elle défend une économie circulaire ancrée localement afin de maintenir les ressources stratégiques sur le territoire français et européen. Selon son site internet, l’organisation cherche à concilier préservation environnementale et développement économique.

Batteries électriques : sécurité, recyclage et nouvelles obligations

La montée en puissance des batteries lithium s’accompagne aussi de nouveaux enjeux de sécurité. Le stockage et le transport des équipements en fin de vie nécessitent des procédures spécifiques pour limiter les risques d’incendie ou de dégradation.

Batribox multiplie ainsi les actions de formation auprès des distributeurs, détaillants et collectivités. L’entreprise propose également des outils pédagogiques et des webinaires destinés aux professionnels de la mobilité électrique. En avril 2026, l’organisme a notamment organisé un séminaire consacré aux nouvelles exigences réglementaires concernant les deux-roues électriques.

L’éco-organisme développe aussi plusieurs initiatives de sensibilisation auprès du grand public.

Avec l’opération « 1 Pile = 1 Don », menée en partenariat avec l’AFM-Téléthon, Batribox associe recyclage et solidarité. Plus de 500 structures participent désormais à cette collecte nationale de piles usagées.

Pour Emmanuel Toussaint Dauvergne, directeur général de Batribox, cette dynamique collective est essentielle pour faire émerger une filière solide. « Grâce à notre réseau, à notre expertise, et à des collaborations structurantes comme celles que nous venons de faire avec ces partenaires, nous donnons corps à une économie circulaire des batteries pleinement opérationnelle, au service des industriels comme des territoires », a-t-il déclaré dans le document transmis par l’entreprise.

Batribox, un acteur clé de la transition industrielle du cycle

L’essor des véhicules électriques transforme progressivement toute l’industrie de la mobilité légère. Si les débats publics se concentrent souvent sur les constructeurs automobiles ou les batteries des voitures électriques, le marché du cycle représente lui aussi un défi industriel considérable. La multiplication des vélos électriques implique une hausse continue du nombre de batteries mises sur le marché. Or ces équipements contiennent des matériaux stratégiques comme le lithium, le nickel, le cobalt ou le cuivre, dont l’approvisionnement devient un enjeu géopolitique majeur.

Dans ce contexte, la capacité à recycler efficacement les batteries pourrait devenir un avantage industriel déterminant pour l’Europe. Plusieurs projets d’usines de recyclage se développent déjà sur le territoire français afin de récupérer ces matériaux et limiter la dépendance extérieure.

Batribox cherche désormais à se positionner comme un acteur structurant de cette nouvelle chaîne de valeur. En misant sur la coopération entre industriels, distributeurs et collectivités, l’éco-organisme veut démontrer que la transition écologique de la mobilité peut s’appuyer sur des modèles industriels plus circulaires et plus territorialisés.