Une pluie d’étoiles filantes va embraser le ciel en novembre : le spectacle à ne surtout pas manquer !

Chaque novembre offre aux passionnés d’astronomie l’occasion d’observer l’une des pluies de météores les plus bluffantes : les Léonides. En 2025, ce spectacle étoilé s’annonce mémorable pour tous ceux qui prendront le temps de lever les yeux vers le ciel. Connues pour leur éclat intense et leur fréquence variable, les Léonides seront visibles du 6 au 30 novembre, confirme Ouest France. Cet événement attend non seulement les férus d’astronomie, mais aussi les curieux en quête d’un peu de magie céleste.

D’où viennent les Léonides ?

Les Léonides tirent leur nom de la constellation du Lion, car le point apparent d’où elles semblent surgir se trouve dans ce signe. En réalité, ces traînées lumineuses sont composées de poussières laissées par la comète 55P/Tempel-Tuttle, découverte par Ernst Tempel et Horace Tuttle. Cette comète boucle une orbite autour du Soleil tous les 33 ans, semant sur son passage un nuage de débris qui, chaque année, se transforme en une pluie d’étoiles filantes.

Certaines années sont restées gravées dans les mémoires. Par exemple, en 1833, des dizaines de milliers d’étoiles filantes ont illuminé le ciel, offrant un spectacle saisissant. On se souvient également des pics remarquables en 1999, 2001 et 2002, où l’activité des Léonides a atteint des niveaux impressionnants.

Ce qui se passe dans le ciel en novembre 2025

En plus des Léonides, novembre 2025 réserve d’autres petits spectacles célestes. Vous pourrez profiter de la seconde Super Lune de l’année et observations astronomiques pour admirer la comète Lemmon à son périhélie. D’autres pluies de météores viendront compléter ce show nocturne, ravissant aussi bien les passionnés que les curieux éclairés.

Les prévisions indiquent qu’en observant les Léonides, vous pourriez voir environ 15 étoiles filantes par heure, à condition d’avoir un ciel dégagé et que le radiant soit bien positionné vers le zénith, comme pour toute pluie d’étoiles filantes. Les pics d’activité devraient se produire le 9 novembre vers 23 h, le 15 novembre aux alentours de 4 h, ainsi que dans la nuit du 17 au 18 novembre avec deux pics aux alentours de 20 h et de 23 h 40.

Pour profiter à fond de l’observation

Pour savourer pleinement le spectacle des Léonides, choisissez un endroit éloigné des éclairages de la ville afin d’éviter la pollution lumineuse. La bonne nouvelle, c’est que la Lune ne sera éclairée qu’à 6 % durant cette période et se couchera avant le crépuscule, ne gênant pas du tout l’observation des météores.

Pensez aussi à vous couvrir chaudement et à vous installer confortablement, que ce soit sur une couverture ou une chaise longue, pour passer une bonne soirée d’observation sous un ciel nocturne sans être dérangé. Évitez l’usage du smartphone afin de permettre à vos yeux de s’adapter à l’obscurité. Comme le rappelle la Cité de l’espace de Toulouse : « Les yeux sont l’outil le plus adapté pour profiter du ciel. »