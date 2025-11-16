Léonides : une nuit où le ciel s’embrase — ratez-la et vous attendrez 2031

Chaque novembre, un vrai spectacle céleste fascinant attire aussi bien les passionnés d’astronomie que les curieux. La pluie de météores des Léonides, réputée pour ses étoiles filantes rapides et éclatantes, propose une occasion en or d’admirer le ciel nocturne. Cette année, l’événement est d’autant plus attendu grâce à des conditions idéales pour l’observation.

Une soirée à ne pas rater

D’après Sciencepost, la nuit du 16 au 17 novembre s’annonce parfaite pour admirer les Léonides. Avec une fréquence pouvant atteindre 15 étoiles filantes par heure, le show promet d’être captivant. Pour être sûr de ne rien manquer, il est conseillé de lever les yeux entre 2 heures du matin et l’aube. En plus, la Lune, qui se présente sous forme d’un croissant éclairé à seulement 9 %, n’apportera qu’un léger halo de lumière, limitant ainsi la gêne des lumières parasites pour un ciel nocturne pur.

Pour optimiser vos chances de voir ces météores, équipez-vous d’un emplacement sous un ciel vraiment dégagé et loin des éclairages de la ville pour une observation optimale.

Les traits particuliers des Léonides

Les Léonides sont fameuses pour leur vitesse incroyable. Elles filent à environ 70 kilomètres par seconde – soit près de 252 000 km/h – lorsqu’elles pénètrent dans l’atmosphère, offrant ainsi un ballet lumineux saisissant. Même si les particules en cause ne sont pas plus grosses qu’un grain de sable, leur vitesse intense crée une friction qui les fait rapidement se vaporiser, dessinant les traînées que nous voyons depuis la Terre.

Ces météores semblent provenir de la constellation du Lion, ce qui leur donne leur nom et ajoute un petit plus à l’expérience d’observation.

D’où viennent-elles ?

Les Léonides proviennent de la comète 55P/Tempel-Tuttle, qui se rapproche de la Terre tous les 33 ans. À chaque passage, elle laisse derrière elle un nuage de débris qui se transforme en pluie de météores annuelle. D’ailleurs, le prochain passage marquant de cette comète est prévu pour 2031.

Au fil des années, les Léonides nous ont offert des moments inoubliables, comme la spectaculaire tempête de 1966 où l’on a pu admirer des milliers de météores par heure pendant environ 15 minutes. Plus récemment, entre 1999 et 2002, plusieurs tempêtes notables ont été enregistrées. Néanmoins, cette année, aucun de ces événements d’envergure n’est prévu.

Quelques astuces pour bien profiter de l’observation

Pour voir les Léonides dans des conditions optimales, pas besoin de matos high-tech : vos yeux feront parfaitement l’affaire. Choisissez un spot éloigné des lumières de la ville et offrant une belle vue vers l’est. Avant de commencer à observer, laissez vos yeux s’habituer à l’obscurité pendant environ 20 minutes.

Et pour les fans d’astronomie, sachez que la pluie des Géminides suivra de près celle des Léonides. Attendue dans la nuit du 13 au 14 décembre, elle annoncera un spectacle encore plus impressionnant, avec une fréquence estimée à 140 météores par heure.