L’entreprise Truffaut crée un jardin thérapeutique à l’Institut Curie

À Orsay, l’enseigne de jardinerie Truffaut vient d’inaugurer un jardin thérapeutique au sein de l’Institut Curie. Un projet emblématique qui illustre l’engagement durable de l’enseigne et de la Fondation d’entreprise Georges Truffaut en faveur du mieux-être des patients et des soignants.

Truffaut et l’Institut Curie, un partenariat vieux de plus de vingt ans

Le 20 mai 2026, Truffaut a officialisé la création d’un jardin de soin au centre de protonthérapie d’Orsay, en partenariat avec l’Institut Curie. Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de responsabilité sociétale portée par l’entreprise depuis plus de vingt ans. Au cœur de cette initiative : la conviction que la nature peut jouer un rôle concret dans le parcours de soin et le bien-être des patients.

Depuis 2004, Truffaut accompagne l’Institut Curie dans la lutte contre le cancer. Cette collaboration, structurée notamment par la Fondation d’entreprise Georges Truffaut, s’est progressivement imposée comme un pilier de la stratégie RSE du groupe, conjuguant mécénat, mobilisation des collaborateurs et actions concrètes sur le terrain.

Truffaut et les jonquilles : un engagement historique au service du soin

Dès ses débuts aux côtés de l’Institut Curie, Truffaut s’est engagé dans une démarche de soutien durable, notamment à travers l’opération « Une Jonquille contre le cancer ». Cette campagne emblématique repose sur un modèle de solidarité associant clients, partenaires et collaborateurs autour d’un geste simple mais à fort impact. En plus de vingt ans, cette mobilisation a permis de collecter plus de 1,5 million d’euros au profit de la recherche. Parallèlement, près d’un million de bulbes de jonquilles ont été offerts pour soutenir les actions de sensibilisation et de financement de la recherche.

Cette stratégie s’appuie sur des leviers multiples. Les micro-dons en caisse, les ventes solidaires et les campagnes de mobilisation contribuent à ancrer l’engagement de Truffaut dans le quotidien de ses clients. En 2026, la campagne a ainsi permis de récolter 230.232,50 euros pour l’Institut Curie. Au-delà des montants, c’est la dynamique collective qui se distingue. Plus de 300 collaborateurs ont participé à la Course de la Jonquille, parcourant ensemble 18 000 kilomètres. Une implication qui illustre la volonté de l’entreprise de mobiliser ses équipes autour de projets à impact.

Un jardin thérapeutique Truffaut au cœur du parcours de soin

L’inauguration du jardin thérapeutique à Orsay marque une évolution significative de l’engagement de Truffaut. Désormais, l’entreprise ne se contente plus de soutenir financièrement la recherche : elle agit directement sur l’environnement de soin. Ce nouvel espace a été conçu pour apporter apaisement et réconfort aux patients, mais aussi aux soignants. L’intégration de la nature dans les établissements hospitaliers est aujourd’hui reconnue pour ses effets positifs sur le stress et la récupération. En créant ce jardin, Truffaut contribue à transformer concrètement le cadre hospitalier.

Le projet s’inscrit dans une tendance plus large. Les jardins thérapeutiques se développent en France, portés par une prise de conscience des bénéfices du végétal sur la santé. À Orsay, le jardin s’intègre pleinement dans le parcours de soin du centre de protonthérapie, considéré comme l’un des plus performants au monde. Il constitue un lieu de respiration dans un environnement médical souvent perçu comme anxiogène.

La Fondation d’entreprise Georges Truffaut, un levier de la RSE

Créée en 2011, la Fondation d’entreprise Georges Truffaut joue un rôle central dans la structuration des actions RSE du groupe. Elle coordonne les initiatives de mécénat et garantit leur cohérence avec les valeurs de l’entreprise.

En 2026, la Fondation célèbre ses 15 ans d’existence. Elle soutient désormais plus de 100 projets par an, représentant un engagement financier d’environ 1 million d’euros annuels. Une dotation de 1,5 million d’euros est prévue sur les cinq prochaines années afin d’amplifier son impact. La Fondation repose sur un modèle original de mécénat collectif. Elle mobilise non seulement l’entreprise, mais aussi ses collaborateurs, ses partenaires et ses clients. Chaque année, près de 20% des effectifs de Truffaut, soit environ 330 personnes, participent directement à des actions solidaires sur le terrain. Cette approche collaborative renforce la crédibilité de la démarche RSE de l’entreprise. Elle permet également de créer du lien entre les différentes parties prenantes et d’ancrer les engagements dans la durée.

La directrice de la Fondation, Sophie Fourchy, résume cette ambition en déclarant : « Truffaut s’inscrit dans une démarche d’engagement social durable. Notre Fondation incarne cette volonté de faire de la nature un levier de mieux-être et de solidarité pour tous, en accompagnant des structures comme l’Institut Curie sur le long terme ».

RSE et mécénat en santé, une stratégie d’impact durable pour Truffaut

L’engagement de Truffaut s’inscrit dans un contexte plus large de montée en puissance du mécénat d’entreprise dans le secteur de la santé. Ces initiatives connaissent un essor significatif, portées par une volonté croissante des entreprises de contribuer à des projets à fort impact social. Dans ce cadre, Truffaut se distingue par la cohérence de sa stratégie. L’entreprise articule ses actions autour de son cœur de métier, le végétal, tout en répondant à des enjeux sociétaux majeurs. Cette approche renforce la pertinence et la crédibilité de son engagement.

Par ailleurs, la labellisation B Corp obtenue en 2022 témoigne de cette volonté d’inscrire la performance économique dans une démarche globale intégrant des critères sociaux et environnementaux exigeants. Elle confirme la maturité de la stratégie RSE du groupe.

Avec 64 magasins en France et 2.500 collaborateurs, Truffaut dispose d’un maillage territorial qui lui permet de déployer ses actions à grande échelle. Ce positionnement favorise la diffusion de pratiques responsables et l’implication des communautés locales.

Enfin, le partenariat avec l’Institut Curie illustre la capacité de l’entreprise à s’engager sur le long terme. Fondé en 1909, cet établissement de référence rassemble 4.000 chercheurs, médecins et soignants autour de missions de soins, de recherche et d’enseignement. Le soutien de partenaires privés comme Truffaut contribue à accélérer les avancées scientifiques et à améliorer la qualité de vie des patients.