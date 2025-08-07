Ils l’appellent la “lune invisible” : ce phénomène rare revient enfin

Le 23 août 2025, un phénomène d’exception, la Lune Noire, viendra illuminer – ou plutôt assombrir – notre firmament. Cet événement attire autant les mordus d’astronomie que les curieux, offrant une chance unique d’observer un ciel nocturne limpide. Mais c’est quoi exactement cette Lune Noire et en quoi est-elle si particulière ? Suivez le fil pour découvrir ce phénomène intrigant.

Découvrir le phénomène de la lune noire

La Lune Noire se produit quand une année compte une nouvelle lune en plus. En 2025, elle sera unique et ne refait pas surface avant 2027. Ce phénomène ressemble à celui de la « Lune Bleue », mais avec la particularité de rester invisible. Contrairement à la pleine lune qui inonde le ciel de sa lumière, la Lune Noire ne brille pas du tout, rendant ainsi la nuit remarquablement sombre.

Le rythme des phases lunaires joue un rôle important dans l’apparition de ces lunes invisibles. La Lune traverse plusieurs phases lors d’un cycle d’environ un mois. Au début de chaque cycle, elle se positionne entre la Terre et le Soleil pour donner ce qu’on appelle la nouvelle lune. Avec environ 12,37 rotations autour de la Terre par an, il arrive que certaines années, on en compte 13 au lieu des douze habituelles. Quand quatre nouvelles lunes se succèdent dans une même saison astronomique, voilà qu’on assiste à l’apparition de cette fameuse Lune Noire.

Quand et pourquoi observer les nouvelles lunes

En l’espace de 19 ans, on enregistre 235 nouvelles lunes, ce qui signifie que sept de ces années comporteront une nouvelle lune en plus. Cette statistique met en lumière la rareté de ce phénomène et explique l’engouement qu’il suscite auprès des observateurs du ciel.

Les conditions météorologiques jouent aussi un grand rôle dans la réussite de l’observation. Le mois d’août, souvent marqué par des nuits claires, offre aux amateurs la possibilité de profiter d’un ciel dégagé, loin de la pollution lumineuse des villes.

Petits conseils pour admirer la Lune Noire

Pour profiter à fond de cette nuit unique, mieux vaut se positionner loin des lumières artificielles, comme dans une campagne isolée ou en montagne. Le meilleur moment pour lever le rideau sur ce spectacle commence juste après le coucher du Soleil et se prolonge jusqu’à l’aube. Munis de jumelles ou de télescopes, les passionnés pourront même observer des étoiles filantes, des nébuleuses et se laisser charmer par notre Voie lactée dans toute sa splendeur.

Un ciel bien dégagé fait toute la différence pour une observation réussie. Un appareil photo sur trépied peut aussi être une bonne idée pour immortaliser ces instants où le ciel se dévoile dans toute sa beauté.

Après la Lune noire : le retour du croissant

Dès le lendemain, le 24 août 2025, on apercevra un fin croissant de Lune qui pointera à l’horizon ouest. Ce petit spectacle annonce progressivement le retour de notre satellite naturel dans le ciel nocturne.

En mai 2026, un autre phénomène viendra pimenter le ciel : la Super Pleine Lune. À l’inverse de la discrète Lune Noire, cette pleine lune resplendira entièrement grâce à la lumière du Soleil, offrant une vue spectaculaire sur ses cratères, même si elle rendra les étoiles un peu moins visibles.