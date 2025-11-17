Une découverte inattendue aux portes du Système solaire intrigue les astronomes du monde entier

Des astronomes viennent de mettre au jour une nouvelle planète naine, baptisée Ammonite, qui enrichit notre vision du système solaire, rapporte Gameblog. Cette trouvaille offre des indices précieux sur l’histoire ancienne de notre voisinage spatial et remet en question certaines idées que l’on se faisait sur la structure et l’évolution de notre système planétaire.

Ce qu’il faut savoir sur Ammonite

Ammonite, officiellement nommée 2023 KQ14, a été repérée pour la première fois par le télescope japonais Subaru, installé au sommet du Mauna Kea à Hawaï. Avec un diamètre estimé entre 220 et 380 kilomètres, cette planète naine est plutôt de taille modeste par rapport à d’autres. Son orbite, très allongée, rappelle celle de Sedna, une autre planète naine bien connue des spécialistes.

Pour être plus précis, son périhélie se situe entre 50 et 75 unités astronomiques (UA), tandis qu’à l’aphélie, elle s’étend jusqu’à environ 252 UA du centre du système solaire. Ces caractéristiques placent Ammonite dans la catégorie des « sednoïdes », des objets considérés comme des vestiges datant de l’époque de formation du système solaire.

Un morceau d’histoire cosmique

Étudier Ammonite intéresse particulièrement les chercheurs qui veulent comprendre comment le système solaire a évolué. Le Dr Fumi Yoshida, astrophysicien et responsable du programme « Formation de l’espace lointain » (FOSSIL), explique ainsi : « Étudier la trajectoire et la composition de ces objets éloignés, c’est remonter aux débuts de notre système planétaire. » En effet, Ammonite conserve en quelque sorte la mémoire d’un passé vieux de plus de 4,5 milliards d’années, tout comme les phénomènes solaires influencent notre compréhension du système solaire.

Il y a environ 4,2 milliards d’années, Ammonite partageait une orbite similaire à celle d’autres objets lointains. Puis, un événement d’envergure a dispersé ces corps célestes. Ce phénomène pourrait être lié au passage d’une étoile errante ou encore à l’expulsion d’une planète hors du système solaire, suggérant un réseau interstellaire.

Ce que ça veut dire pour la science moderne

La découverte d’Ammonite pourrait bien faire évoluer notre compréhension du système solaire. Par exemple, elle remet en question l’idée de la Planète Neuf, cette planète massive hypothétique censée perturber les orbites des objets situés au-delà de Neptune. Le Dr Yukun Huang souligne d’ailleurs : « Le fait que l’orbite d’Ammonite soit différente de celle des trois autres sednoïdes diminue la probabilité qu’une Planète Neuf soit à l’œuvre. »

En outre, Ammonite a été trouvée dans une région reculée où la gravitation de Neptune a très peu d’influence. Cela laisse penser que sa formation résulte probablement d’un événement singulier, plutôt que de simples interactions gravitationnelles avec les grandes planètes connues.