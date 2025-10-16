Elle gravite autour de nous depuis 50 ans : la « deuxième lune » que les scientifiques viennent enfin d’identifier

La découverte récente de l’astéroïde 2025 PN7 par des astronomes de l’Université Complutense de Madrid a vraiment attiré l’attention du milieu scientifique. Classé comme quasi-satellite, cet astéroïde pourrait nous éclairer sur les corps célestes qui se déplacent en suivant une trajectoire semblable à celle de la Terre autour du Soleil. Sa mise en lumière rappelle combien il est utile de garder un œil sur ces astres pour mieux comprendre leur comportement et leur influence sur notre planète.

Découverte et caractéristiques

L’astéroïde 2025 PN7 a été repéré grâce au télescope Pan-STARRS1, installé à l’observatoire Haleakalā à Hawaï. Cette trouvaille, annoncée le 30 juillet 2023 dans la revue Research Notes of the American Astronomical Society, représente une évolution notable dans l’étude des quasi-satellites. Avec un diamètre estimé à 18,9 mètres, il est comparable au météore qui a explosé à Tcheliabinsk (Russie, 2013). Sa luminosité est toutefois très faible – environ 26 en magnitude – ce qui le rend invisible sans des télescopes puissants.

Les quasi-satellites comme 2025 PN7 sont des astéroïdes qui donnent l’impression d’orbiter autour de la Terre mais qui en réalité tournent autour du Soleil, influencés par des forces de marée. Ils restent proches de notre planète pendant plusieurs décennies et peuvent même, pendant un laps de temps, être happés par la gravité terrestre pour se transformer en mini-lunes. Le groupe auquel appartient 2025 PN7 se nomme les Arjunas, un petit ensemble d’astéroïdes.

Observations et défis

Si les observations se confirment, 2025 PN7 deviendrait le huitième quasi-satellite connu de la Terre. Sa petite taille et sa stabilité limitée le rendent particulier. En effet, il orbite en quasi-satellite depuis environ 60 ans, pour une durée totale estimée à 128 ans. Sa distance par rapport à la Terre varie de 4,5 à 59 millions de kilomètres.

Observer cet astéroïde n’est pas une mince affaire. Sa faible luminosité et les fenêtres d’observation difficiles depuis notre planète compliquent le suivi, notamment à cause du vent solaire. Comme le souligne Fuente Marcos, co-auteur de l’étude : « Il est petit, peu lumineux, et ses fenêtres de visibilité depuis la Terre sont assez défavorables, donc il n’est pas surprenant qu’il soit passé inaperçu pendant si longtemps. »

Trajectoire à venir et implications

Même si son orbite reste instable à cause des influences gravitationnelles d’autres planètes et de la activité solaire, il n’y a pas de risque immédiat de collision avec la Terre. Son existence en tant que quasi-satellite devrait prendre fin dans environ 60 ans. Néanmoins, les scientifiques continueront de suivre sa trajectoire pour améliorer leurs prévisions.

Parmi les autres quasi-lunes connues, on trouve notamment :