Insolite : la NASA a touché le Soleil pour la première fois avec sa sonde

Depuis son lancement en 2018, la sonde Parker Solar Probe de la NASA repousse les limites de l’exploration spatiale en se rapprochant du Soleil comme jamais auparavant. Baptisée en hommage à Eugène Parker (celui qui a théorisé le vent solaire en 1958), cette mission nous ouvre un tout nouveau regard sur les phénomènes solaires, avec des retombées directes pour la Terre.

Un record de proximité avec le soleil

En décembre 2024, la Parker Solar Probe a dépassé une étape en se rapprochant à seulement 6,1 millions de kilomètres de la surface solaire – soit environ 5 % de la distance entre notre planète et notre étoile. Cette prouesse technique lui a permis de pénétrer dans la couronne solaire (la couche extérieure où les températures dépassent le million de degrés). Les images spectaculaires qu’elle a enregistrées et rendues publiques il y a quatre jours par la chaîne NASA Goddard en témoignent.

La couronne solaire intrigue non seulement par sa chaleur extrême, mais aussi parce qu’elle est bien plus chaude que la surface du Soleil. L’un des grands objectifs de la mission Parker Solar Probe est de percer le mystère de cette enveloppe surchauffée.

Une conception et une protection pas comme les autres

Pour endurer les conditions extrêmes à la lisière du Soleil, Parker Solar Probe est équipée d’un bouclier thermique innovant en carbone composite ultra-réfléchissant. En plus de cela, la sonde file à une vitesse renversante de plus de 692 000 km/h, soit 25 fois supérieur à celle de la Station spatiale internationale (ISS).

Grâce à ce design ingénieux, la sonde peut étudier de près le vent solaire, les champs magnétiques et les particules énergétiques émises par le Soleil.

Des observations qui décoiffent

Avec l’instrument WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe), Parker a capturé les images les plus rapprochées jamais enregistrées du Soleil. Ces clichés révèlent des phénomènes comme les jets de matière, les ondes de plasma et les torsades magnétiques. Pour la première fois, ils mettent aussi en lumière les « switchbacks » – ces renversements soudains du champ magnétique solaire.

Les informations recueillies par la sonde permettent de mieux prédire le comportement solaire et d’avertir les équipes qui protègent nos infrastructures terrestres (par exemple, les opérateurs de satellites et les gestionnaires de réseaux électriques). Comme explique Nicky Fox, administratrice associée à la Direction des missions scientifiques au siège de la NASA : « La sonde solaire Parker nous a transportés dans l’atmosphère dynamique de notre étoile la plus proche. »

Des perspectives d’avenir hyper prometteuses

La mission Parker Solar Probe ne s’arrête pas là. D’ici 2026, elle doit encore effectuer six survols supplémentaires, dont l’un passera à moins de 7 millions de kilomètres du Soleil. En se rapprochant toujours plus de nos voisins solaires, la sonde continuera d’apporter de nouvelles lumières sur les mystères de notre étoile.

Cette aventure ouvre de belles perspectives. Elle va enrichir notre compréhension scientifique et renforcer notre capacité à protéger nos installations sur Terre des perturbations solaires.