Un signal secret entre la Terre et SpaceX ? Ce que cet amateur a capté laisse les scientifiques sans voix

Un événement étonnant secoue l’univers de l’observation satellitaire. Scott Tilley, amateur passionné, a récemment détecté un signal radio surprenant émanant de la constellation Starshield, gérée par SpaceX, rapporte le magazine spécialisé, Science et Vie. Cette trouvaille soulève des questions sur l’utilisation des fréquences radio et la gestion du spectre spatial.

Un signal surprenant et ses implications techniques

Le signal enregistré par Scott Tilley était diffusé entre 2 025 et 2 110 MHz, une plage normalement réservée aux communications de la Terre vers les satellites. Or, ces signaux circulaient dans le sens inverse, ce qui sort de l’ordinaire pour cette bande. Tilley a comparé son enregistrement à un catalogue d’observations d’autres passionnés et a constaté des émissions semblables provenant de 170 satellites Starshield.

L’emploi non autorisé de ces fréquences pour le downlink contrevient aux règles établies par l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’agence de l’ONU qui régule les télécommunications mondiales. Ce mode de transmission pourrait interférer avec d’autres satellites, qu’ils soient scientifiques ou commerciaux, et soulève des préoccupations similaires à celles des débris spatiaux. Scott Tilley avertit que ce type de signaux pourrait perturber la réponse des satellites aux commandes transmises depuis la Terre, rappelant certains phénomènes acoustiques inexpliqués.

Les réactions des spécialistes et inquiétudes grandissantes

La trouvaille de Scott Tilley n’est pas passée inaperçue auprès des experts. Benjamin Winkel, du Max-Planck-Institut für Radioastronomie, a confirmé la situation préoccupante. De son côté, Kevin Gifford, chercheur à l’université du Colorado, estime que le risque d’interférences avec d’autres satellites est bien réel. Même si aucune perturbation directe n’a encore été officiellement rapportée, Gifford laisse penser que des interférences avec les technologies spatiales se produisent déjà, sans pouvoir mesurer leur portée exactement.

Les spécialistes du spectre radio voient dans cet incident un véritable défi pour la souveraineté technologique ainsi que pour la gestion des perturbations des signaux GPS.

Le programme Starshield : présentation et objectifs

Le programme Starshield représente une déclinaison classifiée du projet Starlink de SpaceX, destiné surtout aux agences gouvernementales américaines. Avec un contrat de 1,8 milliard d’euros signé entre SpaceX et les autorités américaines, ce dispositif vise à offrir des capacités avancées en observation terrestre et en transmission sécurisée de données tactiques. Depuis mai 2024, le National Reconnaissance Office (NRO) a effectué pas moins de 11 lancements pour mettre en orbite ces satellites.

Encadré par l’ancien général Terrence O’Shaughnessy, Starshield met en avant la rapidité des transmissions, la redondance et la résilience face aux défis actuels de l’espace. À ce jour, plus de 200 satellites ont été lancés dans le cadre de ce programme ambitieux.