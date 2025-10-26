Australie : le mystère de l’objet tombé du ciel enfin résolu… et la vérité surprend

Le 18 octobre 2025, un événement étonnant a attiré l’attention dans la région de Pilbara, au nord-ouest de l’Australie. Deux mineurs ont repéré un objet en flammes et fumant dans le désert, à environ 30 km de la ville minière de Newman, explique TF1 dans un reportage. Cette trouvaille relance le débat sur les débris spatiaux et leurs répercussions sur notre planète.

Un objet inconnu dans le désert

L’alerte est remontée vers 14 heures quand les mineurs ont signalé cet objet intrigant aux autorités locales. D’abord catalogué comme un simple pneu d’avion par la police d’Australie-Occidentale, il a rapidement été revu comme un débris spatial. Construit en alliage de carbone, notamment en fibre de carbone, cet objet pourrait correspondre à un réservoir de propulseur ou à un récipient sous pression (matériaux souvent utilisés pour les réservoirs destinés aux fluides à haute pression des engins spatiaux).

Origine suspectée et premières constatations

Les premières analyses laissent penser que l’objet proviendrait d’un lanceur spatial chinois. Alice Gorman, spécialiste en archéologie spatiale, évoque qu’il s’agirait probablement du quatrième étage d’une fusée Jielong lancée depuis la Chine le 25 septembre dernier. Cette thèse est renforcée par une analyse par intelligence artificielle qui a identifié l’objet comme un débris spatial.

L’agence spatiale australienne a ouvert une enquête pour clarifier la véritable nature de cet objet. Toutefois, il se pourrait que les investigations prennent quelques mois vu la technicité des analyses à mener.

Incidents passés et inquiétudes mondiales

Ce n’est pas la première fois que des explosion cosmique font parler d’eux sur la scène internationale. En 2020, des morceaux d’une fusée chinoise sont tombés sur des villages en Côte d’Ivoire. En 2022, des débris similaires ont été retrouvés dans la mer de Sulu, aux Philippines. Plus récemment, en 2023, des débris issus d’un lanceur indien ont fini sur une plage australienne à Green Head.

La NASA a critiqué Pékin pour son manque de transparence sur ces chutes potentiellement dangereuses, tandis que l’étude des quasi-satellite enrichit notre connaissance du Système solaire. De son côté, Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a minimisé les risques en affirmant que « la probabilité de causer des dommages est extrêmement faible ». Par ailleurs, un rapport de l’Agence spatiale européenne (ESA) recense environ 6 000 rentrées non contrôlées d’objets fabriqués par l’homme depuis 60 ans.

Le souci grandissant des débris spatiaux

Avec le nombre croissant de lancements, le souci des débris en orbite se fait de plus en plus sentir, tout comme les phénomènes tels que l’ouragan spatial. Ces débris représentent un risque non seulement en cas de désorbitation imprévue mais aussi lors de collisions possibles avec la Terre. Pour limiter les dangers, l’ESA propose diverses mesures :