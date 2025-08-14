Un “ouragan” venu de l’espace frappe le pôle Nord : les scientifiques inquiets

Le 20 août 2014, un événement hors du commun a illuminé le ciel au-dessus du pôle Nord. Un phénomène rarement aperçu, qualifié d’ouragan spatial, a été repéré par le satellite DMSP F17 de l’armée américaine. Ce n’est qu’en 2021 que cet événement a été officiellement désigné comme le tout premier ouragan spatial observé, éveillant l’intérêt de la communauté scientifique mondiale. Cette découverte est fascinante non seulement à cause de sa rareté, mais aussi à cause de ses possibles répercussions sur notre façon d’appréhender les phénomènes atmosphériques dans l’espace, similaires à une explosion cosmique.

Une tempête céleste pas comme les autres

L’ouragan spatial qui a dansé au-dessus de la calotte polaire affichait une envergure impressionnante, avec plus de 1 000 kilomètres de diamètre. Ce phénomène aérien a persisté près de huit heures, provoquant durant ce laps de temps des perturbations notables sur Terre. Par exemple, les signaux GPS se sont vus fortement dérangés, affectant la précision des mesures de position, et les conséquences sismiques ont été enregistrées. Les magnétomètres terrestres installés au Groenland ont enregistré des variations brusques et localisées du champ magnétique, soulignant bien la portée de cet ouragan sur notre planète.

Par ailleurs, cet ouragan a enrichi la haute atmosphère en électrons supplémentaires. Ces particules chargées sont à l’origine d’aurores en spirale, perceptibles uniquement grâce à des instruments très sensibles. Ces jeux de lumière apportent une touche spectaculaire à un phénomène déjà hors norme. Toutefois, il faut aussi noter que les ouragans spatiaux peuvent perturber la navigation par satellite, les communications et les systèmes radio.

Instruments et confirmation par la science

C’est grâce à une panoplie d’instruments de pointe que cet événement exceptionnel a pu être confirmé. Le satellite Swarm B de l’Agence spatiale européenne a joué un rôle déterminant dans la validation des premières observations. En complément, des stations géomagnétiques installées tant au Groenland que dans l’Arctique canadien ont fourni des données précieuses pour reconstituer fidèlement cette tempête unique.

Une étude menée par Sheng Lu de l’Institut des sciences de l’espace de l’Université de Shandong en Chine a permis d’approfondir la compréhension des effets de cet ouragan spatial. Parue le 12 juillet 2025 dans le journal Space Weather, cette recherche explique comment ces phénomènes peuvent engendrer des effets météorologiques dans l’espace même pendant des périodes normalement calmes. Comme le rappelle Sheng Lu : « Notre étude démontre que les ouragans spatiaux peuvent déclencher des effets météorologiques spatiaux significatifs. »

Fréquence et perspectives pour l’avenir

Bien que ce soit le premier ouragan spatial officiellement reconnu, il ne s’agit pas d’un cas isolé. Une étude publiée en juin 2025 a recensé 259 ouragans spatiaux dans l’hémisphère sud, principalement en été et sous certaines conditions magnétiques spécifiques. Ces événements peuvent se produire jusqu’à 10 fois par an, mais n’ayez crainte, ils ne représentent aucun danger direct pour la vie sur Terre.

John Foster explique que, même si de nombreux vaisseaux spatiaux étaient présents lors du phénomène initial en 2014, ils ne disposaient pas encore des instruments nécessaires pour analyser pleinement ce qui se passait. Aujourd’hui, grâce aux progrès technologiques et à une instrumentation variée en orbite, nous sommes mieux armés pour décortiquer ces phénomènes fascinants.