Pourquoi beaucoup de personnes déposent des glaçons dans leurs toilettes : ce geste a plus d’importance qu’on ne le croit

Verser des glaçons dans la cuvette des toilettes avant de tirer la chasse d’eau : l’astuce circule sur TikTok et revient régulièrement dans des vidéos de ménage qui promettent une cuvette brillante avec peu d’effort. Présentée comme économique et plus douce que les produits chimiques classiques, elle inspire de nombreux tutoriels.

Le protocole le plus souvent décrit tient en gestes. Verser environ trois tasses de glaçons dans une cuvette propre, ajouter une demi-tasse de vinaigre blanc ou de jus de citron, laisser agir une dizaine de minutes, puis tirer la chasse d’eau.

Un léger coup de brosse peut accompagner les derniers dépôts décollés par la glace. Certaines vidéos proposent une version express, avec une à deux tasses de glaçons et quelques minutes d’attente, pour une opération bouclée en moins de cinq minutes.

Selon des spécialistes de l’entretien, le mécanisme reposerait sur un simple effet de frottement. Les glaçons glissent le long de la céramique, y compris dans des zones moins accessibles à la brosse, et aideraient à décrocher poussières, traces de savon et petits dépôts laissés par l’eau.

En fondant, ils diffusent une eau très froide qui, mise en mouvement par la chasse, participerait à entraîner vers l’évacuation ce qui s’est décollé. L’ajout de vinaigre, de citron ou de quelques gouttes d’huiles essentielles laisse en prime une odeur plus agréable dans le bol.

Cette méthode a surtout un intérêt dans des toilettes déjà entretenues régulièrement, en appoint entre deux nettoyages en profondeur ou avant l’arrivée d’invités. La fréquence conseillée est dune à deux fois par semaine, complétée par un passage de brosse quotidien et un peu de vinaigre projeté deux fois par semaine.

Aucun pouvoir désinfectant

Les glaçons n’ont aucun pouvoir désinfectant, rappellent les professionnels du ménage : l’hygiène des toilettes repose sur une désinfection périodique, dans une cuvette où un simple centimètre carré peut abriter jusqu’à 10 millions de bactéries. Un vrai nettoyage reste donc nécessaire en complément, et la technique ne suffit pas pour des toilettes très entartrées, anciennes ou peu entretenues. Elle ne permet pas non plus de déboucher une canalisation.

Le site argentin Radio Mitre met en garde contre la tentation de prêter des pouvoirs quasi miraculeux à cette technique, qui agit surtout sur les saletés superficielles et les dépôts légers de calcaire. Elle est déconseillée si la cuvette est fissurée ou si le système présente déjà un problème : le frottement des glaçons pourrait aggraver une fragilité existante.

Pour le calcaire incrusté, un détartrage ciblé reste nécessaire, au vinaigre chaud, à l’acide citrique ou avec un mélange de bicarbonate et de cristaux de soude, associé à une brosse adaptée. Un nettoyage complet tous les 15 jours est recommandé, ou un produit WC désinfectant pour ceux qui préfèrent les formules prêtes à l’emploi.

Reste la question de l’efficacité réelle. Sceptique au départ, la rédaction a testé la méthode elle-même : résultat mitigé, les taches bien incrustées ont résisté aux glaçons, sans effet miracle constaté. Le site canadien Noovo Moi avait affiché un scepticisme similaire lors d’un test mené en 2025.

Certains utilisateurs ajoutent d’ailleurs du produit WC chimique aux glaçons, ce qui interroge sur l’efficacité de la glace seule, mais mélanger vinaigre blanc ou bicarbonate de soude avec des nettoyants chimiques puissants expose à des réactions indésirables.