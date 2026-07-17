Votre éponge de cuisine contient plus de bactéries que vos toilettes : un microbiologiste révèle la seule méthode qui les élimine en 2 minutes

L’éponge qui traîne près de l’évier abrite bien plus de bactéries qu’on ne l’imagine, et ce même quand elle a complètement séché. Une étude confirme la présence d’Escherichia coli, de Salmonella Enteritidis et de Staphylococcus aureus dans ces objets du quotidien, et propose une méthode pour réduire drastiquement leur charge microbienne en deux minutes.

Les chercheurs ont inoculé des éponges neuves avec ces agents pathogènes mélangés à des nutriments simulant des résidus alimentaires, puis observé leur comportement dans les pores du matériau. Résultat : Escherichia coli et Salmonella Enteritidis s’y multiplient massivement en quelques jours, tandis que le staphylocoque doré y survit durablement. Ces bactéries entrent dans les cuisines par des aliments bruts, viande crue, œufs, légumes, et persistent même quand l’éponge reste totalement sèche pendant plusieurs jours.

Un détail contre-intuitif : l’odeur ou la décoloration ne disent rien de l’état réel de contamination. Une éponge sans odeur et visuellement propre peut abriter des milliards de germes, écrivent les auteurs de l’étude, pour qui « les changements sensoriels tels que l’odeur ou la décoloration n’étaient pas corrélés à la charge microbienne ».

Le micro-ondes bat largement la Javel et le lave-vaisselle

Le laboratoire de sécurité alimentaire de Beltsville, aux États-Unis, a testé cinq méthodes de nettoyage couramment utilisées dans les cuisines. Les éponges avaient d’abord trempé 48 heures dans une solution enrichie de bœuf haché et de milieu de croissance biologique, atteignant une densité de 20 millions de microbes par éponge, soit l’équivalent d’une éponge très sale.

Les résultats, publiés le 23 avril 2007 par Sharon Durham, montrent un écart considérable entre les méthodes. Un trempage de 3 minutes dans une solution de Javel à 10 % ne tue qu’entre 37 % et 87 % des bactéries. Le jus de citron et l’eau déionisée, trempés une minute chacun, n’éliminent que 10 % des germes. Ces trois méthodes laissent, selon l’étude, suffisamment de micro-organismes pour causer des maladies.

À l’inverse, une minute de micro-ondes détruit 99,9999 % des bactéries, et un cycle complet de lave-vaisselle en élimine 99,9998 %. Après ces deux traitements, il ne reste que 0,00001 % de levures et moisissures, contre 6,7 % à 63 % pour les éponges traitées à la Javel, au citron, à l’eau déionisée ou non traitées du tout.

L’Anses recommande de son côté de passer l’éponge au micro-ondes, à condition qu’elle soit bien humidifiée. Le protocole tient en trois gestes :

humidifier largement l’éponge,

chauffer deux minutes à pleine puissance,

et vérifier qu’elle ne comporte aucune partie métallique.

Une éponge trop sèche peut en effet chauffer dangereusement, voire brûler, et certains modèles risquent de s’abîmer à la chaleur. L’alternative reste le trempage dans une eau portée à plus de 70 °C pendant au moins deux minutes, ou directement dans une casserole d’eau bouillante.