Les orques et les dauphins ne remarcheront jamais sur terre : des biologistes marins confirment qu’ils ont franchi un seuil évolutif irréversible

Les orques, les dauphins et les baleines ne remonteront plus jamais sur la terre ferme. C’est la conclusion d’une étude macroévolutive publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B, dirigée par la chercheuse Bruna Farina, de l’Université de Fribourg, en Suisse. Selon ce travail, ces mammifères ont franchi une frontière biologique définitive qui rend tout retour à la vie terrestre impossible.

Pour aboutir à ce constat, les auteurs ont passé au crible plus de 5 600 espèces de mammifères, classées selon une échelle à quatre niveaux, des animaux strictement terrestres jusqu’aux groupes totalement marins comme les cétacés et les siréniens. Le passage à un mode de vie semi-aquatique, à l’image des castors ou des loutres, reste un processus graduel et réversible. Mais au-delà d’un certain seuil, la porte se referme pour de bon.

La loi de Dollo verrouille l’anatomie

Ce point de bascule confirme un principe évolutif ancien, la loi de Dollo : une fois qu’une lignée perd une structure anatomique complexe, elle ne peut plus la redévelopper sous sa forme d’origine. Chez les cétacés, plusieurs transformations ont scellé ce destin.

Les membres postérieurs se sont atrophiés jusqu’à disparaître, les pattes avant sont devenues des nageoires rigides, l’orifice respiratoire a migré vers le sommet du crâne et la colonne vertébrale s’est restructurée pour la propulsion marine.

Exposé hors de l’eau, le corps d’un cétacé s’effondrerait sous son propre poids, incapable de se déplacer ou même de respirer normalement.

Le poids du froid et de la faim

L’étude combine cette analyse morphologique avec la règle de Bergmann, qui relie la taille du corps à la régulation thermique. L’eau conduit la chaleur corporelle près de 25 fois plus vite que l’air. Pour éviter l’hypothermie, les mammifères totalement adaptés aux océans ont dû augmenter drastiquement leur masse corporelle et développer d’épaisses couches de graisse isolante.

Cette croissance a un coût énergétique considérable. Elle a poussé ces animaux vers des régimes carnivores hypercaloriques, fondés sur les poissons, les calamars et d’autres vertébrés marins. Cette adaptation nutritionnelle a éliminé toute possibilité de revenir à un régime herbivore ou mixte, enfermant un peu plus ces espèces dans la chaîne trophique océanique.

Cette spécialisation extrême a fait des orques et des dauphins les dominateurs de l’océan. Elle les rend aussi profondément vulnérables. Leur survie dépend entièrement de l’équilibre de l’écosystème marin, sans aucune flexibilité évolutive pour s’adapter en dehors des eaux libres. Contrairement à d’autres mammifères, ils ne peuvent ni migrer vers un autre type d’habitat ni évoluer à la vitesse qu’exige la crise environnementale actuelle.

La surpêche, l’acidification des mers et la pollution acoustique s’ajoutent au réchauffement climatique parmi les menaces qui pèsent sur ces espèces, sans qu’elles disposent d’une voie de repli.