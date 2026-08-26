Pourquoi vos grands-parents enterraient des bouteilles dans le jardin : cette technique oubliée remplace un drainage à 200€

Une bouteille en verre remplie d’eau, enterrée goulot vers le bas au pied d’un plant de tomate ou le long d’une allée : voilà le principe d’une technique de jardinage qui refait surface dans les potagers. L’eau s’écoule lentement vers les racines, au rythme des besoins de la plante, au lieu de ruisseler en surface où elle s’évapore vite sous le soleil, explique le 20 Minutes.

Cette diffusion progressive permet à la terre de conserver son humidité plus longtemps. Les racines profitent de chaque goutte, sans le gaspillage qu’entraîne un arrosage classique quand la chaleur monte. Dans un contexte où l’eau se fait plus rare, cette solution ne coûte rien : une bouteille vide, déjà présente dans la plupart des foyers, suffit à l’installer.

Comment installer une bouteille au pied des plants

La méthode ne demande ni tuyau ni matériel spécifique. Il suffit de choisir une bouteille en verre propre de 75 cl ou d’un litre, qu’elle ait contenu du vin, du jus ou de la limonade. On la remplit d’eau, on creuse un trou à quelques centimètres des racines de la plante à arroser, puis on la plante tête en bas, goulot vers le sol. Il faut ensuite bien tasser la terre autour pour qu’elle tienne droite.

Le débit mérite une surveillance. Si l’eau sort trop vite, la terre est sans doute trop meuble. Si elle ne s’écoule presque pas, le goulot est peut-être bouché par de la terre. Un petit test permet en général de régler le problème.

Cette technique convient particulièrement aux tomates, courgettes, fraisiers, haricots, jeunes salades et à beaucoup de fleurs de massif, autant de plantes qui apprécient une humidité régulière. Elle est surtout utile pour les jeunes plants, dont les racines sont encore peu profondes. En revanche, les espèces qui redoutent l’excès d’humidité n’en ont pas toujours besoin, et dans un sol très lourd, mieux vaut éviter d’arroser trop d’un coup.

Une barrière naturelle contre les limaces

Au-delà de l’arrosage, de grandes bouteilles en verre lisses, enterrées partiellement et collées les unes aux autres le long des allées, forment une bordure qui décourage les limaces. Leur surface courbée et glissante, parfois brûlante sous le soleil de l’après-midi, pousse les gastéropodes à rebrousser chemin plutôt qu’à s’aventurer plus loin.

Pour installer cette ligne de défense, il faut compter entre 10 et 20 bouteilles vides, rincées et sans étiquettes, une petite pelle à main et de l’eau de pluie pour les remplir. On creuse une ligne au pied des cultures, on enfonce les bouteilles goulot vers le bas, puis on tasse la terre pour assurer leur stabilité. Cette barrière fonctionne sans granulés chimiques.

Le verre reste toutefois fragile. Mal placé, ou si le sol bouge trop, il peut casser : mieux vaut éviter les zones de passage fréquent et vérifier régulièrement les installations, une racine pouvant gêner l’écoulement de l’eau ou la terre finir par obstruer l’ouverture.

L’intérêt économique tient à la réutilisation d’un objet déjà présent chez soi, sans achat de tuyaux poreux ni de système d’irrigation. Moins de plastique, moins de gaspillage : la technique s’inscrit aussi dans une logique de sobriété. Lors d’un départ de quelques jours en période de chaleur, la bouteille enterrée constitue une réserve d’eau de secours, même si elle ne remplace pas un arrosage automatique.

Cette double fonction, hydratation lente et protection contre les nuisibles, permet d’espacer les arrosages tout en offrant une humidité plus régulière aux jeunes légumes, aux fleurs fragiles et aux arbustes récemment plantés. De quoi transformer une bouteille de vin vide en outil de jardinage à part entière, avant qu’elle ne finisse au tri sélectif.