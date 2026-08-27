Ce chauffeur de bus à la retraite a collé 75 000 canettes de bière sur sa maison : les voisins ont d’abord ri, aujourd’hui elle attire les touristes

Philip Muspratt, ancien militaire devenu chauffeur de bus avant de se retirer pour raison de santé, racontait que tout avait commencé quand son père, qui avait alors 92 ans, avait emménagé chez lui et sa femme après la mort de sa mère.

Sourd-muet de naissance, le vieil homme venait de perdre son épouse. Muspratt voulait simplement le faire sourire en disposant dans le jardin des objets colorés et amusants, sans jamais avoir le moindre plan précis.

L’idée du mur de bouteilles est venue d’une visite chez son propre fils. Muspratt expliquait qu’un jour, chez son fils, il avait vu les piles de bouteilles de bière vides que celui-ci et ses copains avaient laissées, et qu’il s’était dit qu’il allait faire un mur de bouteilles, raconte le Times of India.

Son fils était alcoolique, ce qui lui garantissait un approvisionnement quasi inépuisable. Résultat : un mur de deux bouteilles d’épaisseur et long d’environ sept mètres, construit en cinq mois dans le jardin arrière de sa maison mitoyenne, à Hartlepool.

Muspratt poursuivait qu’à partir du moment où son fils était passé aux canettes, il avait commencé, pour une raison ou une autre, à les collectionner lui aussi. C’est vers 2005 que le projet a changé de nature. Un hangar entier rempli de canettes vides plus tard, quelqu’un lui a signalé qu’il pouvait revendre le métal comme ferraille, à raison d’un penny la canette.

Muspratt a alors décidé de continuer à décorer sa propriété tout en récoltant de l’argent pour restaurer un mémorial de guerre local tombé en désuétude. Des sympathisants ont commencé à lui envoyer des sacs de canettes vides.

Un mémorial d’église et 75 000 canettes plus tard

Le musicien local Kevin McGrother, qui a filmé une vidéo à l’intérieur de la maison, racontait dans la rétrospective de Vice consacrée au lieu que Muspratt avait initialement entrepris de collecter les canettes pour financer la rénovation du mémorial d’une église.

Au fil des années, la maison et son jardin ont fini par accueillir environ 75 000 canettes, fixées selon des motifs complexes à l’aide de colle industrielle imperméable. Une fontaine entièrement fonctionnelle, elle aussi bâtie en canettes, trônait dans le jardin. Le site a attiré des visiteurs venus de l’extérieur de Hartlepool, jusqu’aux États-Unis, et est devenu un point de rassemblement social à mesure que les pubs voisins fermaient les uns après les autres.

En 2012, le réalisateur Maxy Bianco a présenté un documentaire de 52 minutes tourné à l’intérieur de la maison, suivant Muspratt, sa femme Sue, leurs enfants et petits-enfants. Diffusé en ligne, le film a dépassé les 20 000 vues et a également été projeté au Floating Cinema de Hackney Wick, à Londres.

Philip Muspratt est mort en 2015, à l’âge de 63 ans, laissant la maison à l’abandon après près de deux décennies de décoration. L’organisme de logement social Thirteen a acquis la propriété dans le cadre du réaménagement Willow Fields, destiné à remplacer plusieurs maisons d’avant-guerre du quartier de Dyke House par 64 logements de deux et trois chambres. La démolition a débuté en 2018 ; la maison a été entièrement rasée la même année.