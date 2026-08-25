La RSE à l’épreuve de la sous-traitance

Longtemps, la gestion des risques sociaux et environnementaux au sein des chaînes d’approvisionnement s’est heurtée à une asymétrie de méthode. Tandis que les grands groupes s’appuyaient sur le déploiement de chartes éthiques et de questionnaires de conformité approfondis, les PME et ETI devaient absorber une charge de gestion complexe, parfois éloignée de leurs réalités quotidiennes. Face au durcissement réglementaire européen, les pratiques évoluent vers de véritables partenariats.

L’expérience du terrain

Les contraintes opérationnelles dictent souvent la méthode. Dans le secteur du bâtiment, la maîtrise des risques passe par un suivi direct sur les chantiers et par l’épineuse question de la sous-traitance. Afin de répondre aux critiques liées aux conditions de vie des travailleurs à Doha, le groupe de construction Vinci, à travers sa filiale QDVC au Qatar, avait notamment ouvert ses chantiers à des audits syndicaux internationaux indépendants (IBB) en 2019 et 2021, couvrant l’hygiène des hébergements et les standards du droit du travail, afin de s’assurer du respect de ses exigences de qualité . L’IBB l’a considéré comme « conforme aux conditions de l’accord-cadre », crédibilisé par le passage sur le terrain.

Vinci lui même, pour un traitement d’amont en aval, explique avoir intégré un calendrier de mise aux normes des sous-traitants dans les réponses aux appels d’offres, des « boîtes à outils méthodologiques » partagées par le groupe de construction devant permettre aux partenaires directs de diffuser les standards de contrôle auprès des rangs inférieurs de la sous-traitance.

Cette évaluation continue s’intègre aussi dans la performance globale du contrat, les structures alignées sur les exigences du donneur d’ordre bénéficiant de relations de long terme via des contrats-cadres. À l’inverse, les écarts répétés entraînent des ajustements financiers ou contractuels. Une manière de rendre désirables les standards RSE, qui deviennent un levier de performance récompensé.

Les limites du tout-déclaratif

La presse rapporte régulièrement les déconvenues d’un système basé sur la simple confiance déclarative. En juillet 2025, le tribunal de Milan a placé la marque de luxe Loro Piana , filiale du groupe LVMH, sous administration judiciaire pour « négligence organisationnelle ». Les magistrats ont mis en cause un système de contrôle trop centré sur des vérifications documentaires en amont, qui n’a pas permis de détecter le recours à des cascades de sous-traitance non déclarées opérant en marge du droit du travail.

Cette transition impose toutefois d’importantes difficultés d’adaptation aux sous-traitants, confrontés à une forte pression sur les coûts. Prises en étau entre rentabilité immédiate et coûts de gestion RSE, de nombreuses PME peinent à financer la transformation de leur outil de production.

L’équilibre réglementaire européen

Face au double constat d’une bureaucratie étouffante pour les PME et de l’inefficacité des rapports de façade, les instances européennes cherchent encore un point d’équilibre. Le paquet législatif Omnibus, adopté fin 2025, a tenté de formaliser une voie de passage pragmatique.

La directive CSRD, qui impose aux entreprises de publier un rapport détaillé sur leurs impacts environnementaux et sociaux, a été adaptée pour tenir compte de la réalité des structures intermédiaires. En rehaussant ses seuils d’application à plus de 1 000 salariés et 450 millions d’euros de chiffre d’affaires, le texte dispense la quasi-totalité des ETI et des PME d’obligations comptables lourdes. Parallèlement, le mécanisme du Value Chain Cap encadre les exigences des donneurs d’ordres à l’égard de leurs fournisseurs de moins de 1 000 salariés en plafonnant les demandes de données au standard ultra-simplifié VSME. Cette mesure préserve la souplesse des petites structures sans réduire pour autant les ambitions environnementales et sociales du continent, traduisant un retour d’expérience du terrain.