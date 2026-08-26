Pourquoi les jardiniers expérimentés plantent un pot retourné sur un piquet : ce vieux signal oublié peut vous éviter une erreur coûteuse

Un pot en terre cuite renversé au sommet d’un piquet, planté au milieu des massifs ou près du potager, n’a rien d’un caprice décoratif. C’est un signal codé : il indique la présence d’un abri destiné aux auxiliaires du jardin, insectes pollinisateurs ou prédateurs de ravageurs. Les jardiniers l’installent volontairement, le plus souvent au printemps.

Retourné sur son tuteur, le pot crée un espace sombre, stable et isolé du sol. Garni de paille, de foin ou de feuilles sèches, il imite ces cavités naturelles qui se raréfient dans les jardins devenus trop propres, particulièrement en ville. La terre cuite limite les écarts de température et protège l’intérieur de l’humidité des pluies orageuses.

Ce petit abri sert souvent de toit à un hôtel miniature pour abeilles solitaires, les osmies. Précieuses pour la pollinisation des arbres fruitiers et des légumes, elles ne vivent pas en essaim : chaque femelle cherche un recoin cloisonné pour pondre.

Dans un tube ou un trou protégé par le pot, elle dépose un œuf d’environ quatre millimètres accompagné d’une réserve de pollen, puis referme la cellule avec de la boue. La larve se développe ensuite dans ce cocon parfaitement sec.

Soulever brutalement le pot suffit à faire basculer tout cet élevage fragile dans la terre mouillée, détruisant en un geste des semaines de travail.

Les perce-oreilles s’y cachent aussi pour dévorer les pucerons

Quand le pot est rempli de paille ou de foin et posé près des rosiers ou des légumes, il abrite souvent des forficules, plus connus sous le nom de perce-oreilles. Ces insectes fins et bruns restent cachés le jour dans la matière sèche et sortent la nuit pour dévorer pucerons et petites chenilles.

Ils ne s’attaquent pas au jardinier, sauf si on les coince, et leur présence permet souvent de limiter le recours aux traitements chimiques contre les colonies de parasites.

Le pot fonctionne donc comme une consigne implicite : ne pas déranger la zone. Selon un article publié le juillet 2026 par Ouest France, il ne faut rien toucher jusqu’à la fin de l’été 2026, période durant laquelle les nids d’osmies sont déjà scellés et les perce-oreilles bien installés.

Déplacer le piquet, renverser le pot ou le secouer par curiosité peut détruire ce travail silencieux. Mieux vaut contourner la zone avec la tondeuse, éviter les désherbants ou insecticides à proximité, et laisser l’abri vivre son cycle jusqu’au retour de l’automne.

Pour qui souhaite installer un tel abri chez soi, la méthode tient en quelques gestes : choisir un pot en terre cuite de 10 à 15 centimètres, le fixer sur un piquet solide à environ un mètre du sol, le garnir de paille, de foin ou de feuilles bien sèches, puis l’installer près d’un massif fleuri ou d’un potager, orienté sud ou sud-est.