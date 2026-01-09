Glace sur le trottoir : cette solution méconnue agit plus vite que le sel classique

Avec l’arrivée de l’hiver, la question du verglas sur les trottoirs revient vite dans les préoccupations. Le sel de voirie a longtemps été la solution de référence pour sécuriser les zones piétonnes. Mais cette méthode montre de plus en plus ses limites, et il devient nécessaire de se tourner vers des alternatives plus performantes et durables.

Le sel classique a ses limites

Le sel est utilisé depuis des années pour dégivrer les trottoirs, mais il devient moins efficace quand le thermomètre plonge. À très basse température, il peine à faire fondre la glace et laisse souvent des plaques persistantes sur les surfaces piétonnes. Résultat : des conditions dangereuses pour les piétons, avec un risque accru de glissades et de chutes. D’où l’intérêt d’explorer des solutions plus fiables pour protéger les passants.

Des alternatives qui tiennent la route : chlorure de calcium et chlorure de magnésium

Parmi les solutions possibles, le chlorure de calcium se démarque par sa rapidité d’action même à basses températures. Il fait fondre la glace efficacement quand le mercure est sous zéro et, en prime, il est moins corrosif que le sel classique, ce qui préserve mieux les surfaces des trottoirs.

Le chlorure de magnésium est une autre option efficace pour la fonte de la glace. Il est généralement moins nocif pour l’environnement et pour les infrastructures, et il réduit les dommages liés à l’érosion chimique des structures urbaines. Ces deux produits constituent donc de bonnes alternatives au sel traditionnel.

Pour un entretien hivernal plus vert et durable

Avec les préoccupations liées au dérèglement climatique, l’intérêt pour des méthodes plus respectueuses de l’environnement augmente. Contrairement au sel, ces alternatives sont moins corrosives, ce qui limite leurs effets sur la nature et sur l’infrastructure urbaine. Elles permettent ainsi un entretien hivernal plus écologique tout en maintenant un niveau de sécurité élevé pour les piétons.

Plus de sécurité pour les piétons

La sécurité des piétons reste une priorité, surtout dans les zones urbaines très fréquentées où le flux piéton quotidien est important. Une fonte plus rapide de la glace réduit fortement le risque de glissades. Les municipalités ont ici un rôle important dans le choix de solutions plus efficaces, pour garantir des espaces publics sûrs et accessibles pendant l’hiver.

Quels gains économiques pour les collectivités

Adopter ces nouvelles méthodes, ce n’est pas seulement une question d’efficacité. Le chlorure de calcium et le chlorure de magnésium demandent moins d’applications, ce qui peut diminuer les coûts d’entretien hivernal. Une gestion plus stratégique des ressources se traduit par des économies sur le long terme pour les collectivités.