Ni le vinaigre ni le citron : la seule méthode à moins d’1€ qui élimine vraiment les pesticides des fruits, selon une étude

À chaque repas, nos assiettes sont pleines de vitamines grâce aux fruits et légumes qu’on mange pour rester en bonne santé. Mais cette consommation suscite de l’inquiétude à cause des résidus de pesticides qui s’y trouvent souvent. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 80 % de notre exposition aux pesticides provient des aliments, en grande partie des fruits et légumes. En France, les contaminations des fruits par les résidus de pesticides sont largement présentes, ce qui montre l’intérêt de trouver des méthodes efficaces pour les éliminer.

Combien c’est répandu (et pourquoi le simple lavage a ses limites)

Des études indiquent que environ 80 % des fruits non bio présentent des résidus de pesticides qualifiés de dangereux, tandis que 48 % des légumes non biologiques en contiennent aussi. Même si ces résidus sont souvent sous les limites réglementaires, les toxicologues s’inquiètent des effets d’un mélange de faibles doses répété au fil du temps.

Les pesticides utilisés ne sont pas tous pareils : on distingue les pesticides de contact, les pesticides systémiques et les formes translaminaires, chacun posant des défis différents pour le lavage.

Des experts comme Tianxi Yang rappellent qu’une fois qu’une molécule systémique est intégrée à la plante, « le phénomène est irréversible », ce qui rend l’élimination par simple lavage impossible. Les résidus des pesticides systémiques et translaminaires restent donc un problème tenace.

Ce que disent les études

Pour savoir quelles méthodes de lavage marchent vraiment, des recherches ont comparé l’eau du robinet, des solutions chlorées et des bains alcalins peu coûteux. Une étude notable de l’Université du Massachusetts en 2017, publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry, a montré que la solution de bicarbonate est supérieure pour enlever les résidus de surface.

En immergeant des pommes dans une solution de bicarbonate de soude à 1 % pendant 12 à 15 minutes, les chercheurs ont observé une réduction d’environ 95 % du phosmet et 80 % du thiabendazole, nettement mieux que les autres méthodes testées.

Une revue plus large publiée dans Frontiers in Environmental Health en 2026 a analysé 47 études et a confirmé ces résultats, montrant une réduction médiane de 50,9 % des résidus avec un bain de bicarbonate de soude, contre 30,2 % pour un simple rinçage.

Le bicarbonate de soude, l’astuce maison qui tient la route

Julien Venesson souligne que « le champion toutes catégories confondues pourrait être le bicarbonate de soude. » En rendant le milieu plus basique, le bicarbonate aide à décomposer ou à éliminer les pesticides lipophiles coincés dans les cuticules cireuses des fruits et légumes.

La méthode est simple : dissoudre 10 g de bicarbonate de soude dans 1 litre d’eau potable, immerger les fruits ou légumes pendant une dizaine de minutes, puis rincer abondamment. Avec un coût d’environ 1 € par paquet de 500 g, on peut réaliser près de 50 bains, ce qui en fait une option économique et efficace.