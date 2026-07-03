Pourquoi beaucoup de gens jettent leurs pommes de terre germées alors que les cuisiniers professionnels les utilisent encore sans hésiter

En préparant le dîner, on tombe souvent sur des pommes de terre qui ont germé. Faut-il les jeter ou peut-on encore les manger sans risque ? Les avis divergent, d’autant que ces tubercules, comme les oignons et l’ail, entrent dans beaucoup de recettes. Quelques repères permettent de trancher.

Pourquoi ça germe et ce que ça veut dire

La germination des pommes de terre se produit surtout dans un stockage sombre et humide, des conditions qui rappellent celles de la croissance. Bryan Silness, responsable associé R&D chez Kraft Heinz, le confirme dans Southern Living : « Les germes contiennent des concentrations de glycoalcaloïdes, des composés qui, lorsque vous en mangez beaucoup, peuvent provoquer certains effets toxiques. » Les symptômes vont de simples troubles gastro-intestinaux à des signes plus sérieux, comme la somnolence ou la confusion.

La FSA précise toutefois qu’on peut en général manger des pommes de terre germées, à condition de retirer soigneusement les germes et les parties verdâtres avant cuisson. Ces gestes réduisent nettement le risque lié à la solanine, un glycoalcaloïde stéroïdien toxique, comme l’explique le professeur Cathie Martin.

Comment les manipuler et bien les stocker

Par sécurité, retirez toujours les germes avec un économe ou à la main, puis épluchez largement les zones décolorées. Rincez ensuite les pommes de terre pelées pour ôter toute trace de terre. Un bon stockage ralentit aussi la germination : gardez-les dans un endroit frais et sombre (entre 3 et 10 °C), dans des sacs respirants ou des boîtes en carton, en suivant ces conseils de conservation.

Tenez-les à l’écart des oignons et de fruits comme les bananes, qui dégagent de l’éthylène et accélèrent la germination. Bryan Silness recommande : « Si vous les achetez au rayon fruits et légumes de votre épicier, transférez-les dans un sac respirant et placez-les dans un endroit frais et sec. »

Et les autres légumes germés, alors ?

Contrairement aux pommes de terre, les oignons et l’ail germés ne présentent en général pas de risque de toxicité. Selon le professeur Cathie Martin, ils restent consommables, même si leur goût devient plus amer et leur texture plus molle. Pour ces bulbes, un stockage identique prolonge la conservation.

Quand faut-il jeter vos légumes germés

Quelques critères simples aident à décider si une pomme de terre germée part à la poubelle : elle doit rester ferme, sans zones vertes, et ne pas être ramollie, flétrie ou moelleuse. Bryan Silness le résume : « Si cela vous paraît mou au toucher ou flétri ou ridé, jetez-le. » Des germes de plus de 2,5 cm indiquent aussi qu’il vaut mieux l’écarter.