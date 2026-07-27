Le Groupe APRIL récompensé par EcoVadis pour la performance de sa politique RSE

Le Groupe APRIL accélère sa transformation en matière de responsabilité sociétale. Le spécialiste du courtage en assurances vient de décrocher la médaille Gold d’EcoVadis, rejoignant ainsi le Top 5% des entreprises les mieux notées au monde. Une reconnaissance qui récompense plusieurs années d’investissements dans sa stratégie RSE et confirme l’intégration croissante des enjeux environnementaux, sociaux et éthiques au cœur de son développement.

APRIL affiche une progression spectaculaire de la performance RSE

Le 21 juillet 2026, APRIL a annoncé avoir obtenu la médaille Gold délivrée par EcoVadis, l’une des principales références internationales en matière d’évaluation des performances RSE des entreprises. Avec un score global de 83 points sur 100, en progression de 13 points par rapport à sa précédente évaluation, le spécialiste français du courtage en assurances entre désormais dans le Top 5% des organisations les mieux évaluées au niveau mondial. Cette distinction marque une nouvelle étape dans la feuille de route RSE du groupe, baptisée « Oxygen », qui structure depuis plusieurs années sa politique de développement durable.

Créé en 1988 à Lyon, APRIL s’est imposé comme le leader français du courtage grossiste en assurance. Le groupe conçoit et distribue des solutions d’assurance destinées aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels et aux entreprises, en s’appuyant sur un réseau de 30.000 courtiers partenaires. Présent dans 25 pays, il emploie 3.300 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 907 millions d’euros en 2025, ce qui en fait l’un des acteurs majeurs du secteur de l’assurance de personnes et des services associés.

L’amélioration obtenue par APRIL ne se limite pas à son score global. L’évaluation d’EcoVadis met en évidence des progrès dans chacun des quatre piliers analysés par l’organisme. Le groupe obtient ainsi 86/100 pour l’environnement, soit une progression de 26 points, 85/100 pour l’éthique (+15 points), 82/100 pour les aspects sociaux et les droits humains (+2 points) et 79/100 pour les achats responsables (+29 points). Cette évolution témoigne d’un renforcement global de la gouvernance RSE et d’une meilleure intégration des critères extra-financiers dans les activités du groupe.

Selon Sophie Ferreira, directrice RSE d’APRIL, cette distinction dépasse largement le simple résultat d’une évaluation annuelle. « Cette médaille Gold récompense une transformation collective engagée depuis plusieurs années. Elle traduit notre volonté de faire de la RSE un véritable levier de création de valeur et un moteur de notre développement », a-t-elle déclaré dans le communiqué publié par le groupe. Cette reconnaissance constitue également un signal adressé aux partenaires commerciaux, aux investisseurs et aux clients, qui accordent une importance croissante aux performances environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises.

APRIL s’appuie sur la feuille de route Oxygen pour transformer son modèle

L’obtention de cette médaille Gold est directement liée à la stratégie RSE « Oxygen », mise en œuvre par APRIL afin d’intégrer les enjeux du développement durable dans l’ensemble de ses métiers. Cette feuille de route repose sur quatre ambitions complémentaires : développer une offre d’assurance plus responsable, favoriser l’épanouissement des collaborateurs, contribuer à une société plus inclusive et réduire durablement l’empreinte environnementale des activités du groupe.

Concrètement, cette stratégie se traduit par une multiplication des initiatives internes et externes. APRIL poursuit notamment l’intégration de critères ESG dans la conception de ses produits d’assurance, développe les actions solidaires de son programme APRIL Citizen, renforce ses politiques de qualité de vie au travail et accélère la réduction de l’impact environnemental de son système d’information. Le groupe travaille également à améliorer la prise en compte des critères de durabilité dans ses relations avec ses fournisseurs, un domaine qui explique en partie la forte progression enregistrée dans le volet « achats responsables » de l’évaluation EcoVadis.

APRIL face aux exigences d’EcoVadis dans un contexte de montée en puissance de la RSE

Si la distinction obtenue par APRIL revêt une telle importance, c’est aussi parce qu’EcoVadis est devenu, en quelques années, l’un des principaux référentiels internationaux d’évaluation des performances RSE. Fondée en France en 2007, la société évalue aujourd’hui plus de 150.000 entreprises réparties dans plus de 185 pays et couvrant plus de 250 catégories d’achats. Ses analyses sont largement utilisées par les grands groupes internationaux pour évaluer la maturité RSE de leurs fournisseurs et sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement.

La méthodologie d’EcoVadis repose sur quatre grands piliers : l’environnement, le social et les droits humains, l’éthique ainsi que les achats responsables. Les entreprises sont évaluées à partir de documents vérifiables, de politiques internes, d’indicateurs de performance et de preuves concrètes de leur mise en œuvre. Depuis l’évolution récente de son système de notation, EcoVadis attribue ses médailles en fonction du rang percentile obtenu par chaque entreprise parmi l’ensemble des organisations évaluées au cours des douze derniers mois. La médaille Gold est désormais réservée aux sociétés figurant dans le Top 5% mondial, ce qui renforce encore la sélectivité de cette distinction.

Cette évolution traduit un durcissement progressif des exigences en matière de responsabilité sociétale. Les entreprises ne sont plus seulement jugées sur leurs engagements ou leurs objectifs, mais sur leur capacité à démontrer des résultats mesurables, à documenter leurs politiques et à déployer leurs actions dans l’ensemble de leur chaîne de valeur. Les publications récentes d’EcoVadis soulignent d’ailleurs que, malgré des progrès observés dans les domaines du climat et des droits humains, les marges d’amélioration demeurent importantes pour de nombreuses organisations, notamment concernant les pratiques d’achats responsables et le suivi des fournisseurs.

APRIL renforce son positionnement auprès de ses partenaires grâce à EcoVadis

Pour APRIL, cette reconnaissance constitue également un avantage stratégique dans un marché où les critères ESG prennent une place grandissante dans les appels d’offres, les partenariats commerciaux et les décisions d’investissement. Les entreprises clientes, en particulier les grands groupes internationaux, exigent de plus en plus souvent que leurs prestataires démontrent la solidité de leur démarche RSE à travers des évaluations indépendantes. Une médaille Gold EcoVadis constitue ainsi un élément de crédibilité supplémentaire dans les relations commerciales.

Cette distinction reflète également une évolution plus profonde du modèle économique du groupe. Historiquement reconnu pour son expertise dans le courtage en assurance de personnes, APRIL cherche désormais à intégrer les enjeux de durabilité dans l’ensemble de ses activités, depuis la conception de ses offres jusqu’à la gestion de ses opérations internes. L’amélioration simultanée des quatre piliers évalués par EcoVadis laisse entrevoir une démarche structurée plutôt qu’une succession d’actions ponctuelles.

Le défi sera désormais de maintenir ce niveau de performance. Les évaluations EcoVadis étant renouvelées régulièrement et les critères se renforçant au fil des années, conserver une médaille Gold nécessitera de poursuivre les investissements engagés, d’améliorer encore la collecte des données extra-financières et de continuer à diffuser les bonnes pratiques auprès des partenaires du groupe. Dans un environnement où la responsabilité sociétale devient un facteur de compétitivité autant qu’un enjeu réglementaire, APRIL dispose désormais d’un atout reconnu à l’échelle internationale.