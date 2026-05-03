Vous rincez vos fraises sous l’eau avant de les manger : une étude révèle ce qui reste vraiment sur la peau après 30 secondes de rinçage

Chaque année, les fraises figurent parmi les fruits les plus consommés, et aussi parmi les plus contaminés par les pesticides. D’après le rapport « Dirty Dozen » publié par l’Environmental Working Group, elles sont régulièrement dans le top trois des fruits les plus contaminés. Dans un contexte où la santé et la sécurité alimentaire sont au premier plan, savoir comment laver les fraises pour réduire ces résidus est très important.

Pourquoi la fraise retient autant de choses

La fraise a une peau fine et poreuse, pleine de petites cavités et d’aspérités, ce qui la rend presque comme une « éponge microscopique ». Cette structure favorise la rétention des pesticides. Beaucoup de ces produits chimiques, comme les PFAS qualifiés par l’Agence européenne de l’environnement de « polluants éternels », s’accrochent dans ces creux et ne partent pas simplement à l’eau.

Un simple rinçage sous le robinet pendant 30 secondes n’élimine que 30 % des résidus de pesticides, laissant près de 70 % des pesticides en surface.

Le bicarbonate de soude : une méthode qui marche

Des chercheurs de l’Université du Massachusetts, dirigés par la Dre Lili He, ont montré que le bicarbonate de soude réduit efficacement les résidus de pesticides sur les fruits, notamment sur les pommes Gala. La méthode consiste à immerger les fruits dans une solution d’eau froide et de bicarbonate : 1 cuillère à café par litre d’eau pendant 12 à 15 minutes.

Selon leurs études, un bain de 12 minutes permet de déloger entièrement le thiabendazole, tandis que 15 minutes suffisent pour les traces de phosmet.

Le bicarbonate, vendu autour de 1,50 €, crée un bain alcalin qui casse la structure chimique de certains pesticides. Cette solution peu coûteuse surpasse même des technologies évaluées à 3 000 €, comme l’ozone et les ultrasons.

Autres méthodes et précautions à connaître

D’autres méthodes, comme le vinaigre blanc ou l’eau salée, sont populaires mais ont des limites. Le vinaigre ne doit pas être utilisé plus de 5 minutes pour éviter d’altérer la texture des fraises. L’eau salée, utile pour chasser les insectes, n’est pas très efficace contre les pesticides.

Les experts recommandent de ne jamais équeuter les fraises avant le lavage et de ne pas utiliser de savon.

Pour réduire les expositions, privilégier des produits locaux et de saison, comme les fraises de mai, juin produites en plein champ en France, peut être une bonne piste comparée aux variétés importées en janvier, notamment d’Espagne, où 80 % des fraises analysées présentaient des traces de pesticides, contrairement à certains supermarchés critiqués.