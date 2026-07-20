Domaine de Montagne : le label Clef Verte salue un tourisme plus durable

Le Domaine de Montagne, installé à Ventron dans les Hautes-Vosges, vient d’obtenir le label Clef Verte 2026. Cette distinction récompense les établissements touristiques engagés dans une démarche environnementale exigeante. Au-delà de cette reconnaissance, elle met en lumière une stratégie globale mêlant préservation de la biodiversité, tourisme responsable et développement territorial durable.

Domaine de Montagne : le label Clef Verte distingue un projet global de tourisme responsable

Le label Clef Verte continue de s’imposer comme la référence du tourisme durable en France. En 2026, le Domaine de Montagne, dans les Hautes-Vosges, a rejoint officiellement les établissements distingués pour leurs performances environnementales, une reconnaissance qui intervient quelques mois après l’ouverture du Chalet Frère Joseph, nouvelle vitrine du site vosgien. Cette labellisation récompense sa politique environnementale, mais également un projet plus vaste associant hospitalité haut de gamme, valorisation du patrimoine naturel et développement économique local.

Situé à Ventron, au cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, le Domaine de Montagne s’est progressivement imposé comme une destination tournée vers un tourisme quatre saisons. Son obtention du label Clef Verte confirme une ambition clairement affichée par ses dirigeants : inscrire durablement l’établissement dans les meilleures pratiques environnementales du secteur hôtelier tout en répondant aux nouvelles attentes des voyageurs en matière de responsabilité sociétale.

L’obtention du label Clef Verte ne repose pas sur une simple déclaration d’intention. Le référentiel international impose aux établissements de satisfaire à plusieurs dizaines de critères couvrant l’ensemble des dimensions de leur fonctionnement. Les exigences portent notamment sur la gouvernance environnementale, la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie, la réduction des déchets, les achats responsables, la protection de la biodiversité ainsi que la sensibilisation des salariés et de la clientèle.

Le référentiel 2026 rappelle d’ailleurs que « la Clef Verte repose sur une démarche d’amélioration continue », un principe fondateur qui oblige chaque établissement labellisé à progresser chaque année en satisfaisant de nouveaux critères, en plus du respect intégral des exigences impératives fixées par Teragir. Cette logique distingue le label Clef Verte d’une certification ponctuelle : la performance environnementale doit être démontrée dans la durée et faire l’objet d’un suivi annuel.

Cette philosophie correspond étroitement au projet développé au Domaine de Montagne. Implanté à près de 900 mètres d’altitude sur le site historique de l’Ermitage Frère Joseph, l’établissement s’appuie sur un environnement naturel particulièrement sensible. Les Hautes-Vosges abritent notamment l’un des derniers refuges français du Grand Tétras, tandis que les tourbières et les prairies d’altitude accueillent une biodiversité remarquable. Le dossier de présentation du domaine rappelle également que près de 90% de la production sauvage française d’arnica provient de ce territoire, soulignant ainsi l’importance écologique du massif vosgien.

La préservation de cet environnement constitue l’un des fils conducteurs du projet touristique. Les activités proposées privilégient la découverte des espaces naturels, les randonnées, les itinéraires cyclables, les sorties en montagne ou encore une pratique plus responsable des sports d’hiver, davantage tournée vers les mobilités douces et les activités de pleine nature que vers les infrastructures lourdes.

Le label Clef Verte accompagne la renaissance du Domaine de Montagne

L’histoire du Domaine de Montagne dépasse largement celle d’un nouvel établissement hôtelier. Le site trouve ses origines en 1921, lorsque la famille Leduc transforme une ancienne ferme-auberge en un lieu de convivialité qui deviendra progressivement l’un des symboles touristiques de Ventron. Plusieurs générations contribueront ensuite au développement du ski dans les Vosges, faisant de la famille Leduc une référence du sport français.

Après plusieurs décennies d’exploitation, une nouvelle étape s’est ouverte avec la reprise du domaine par Alexandre Keff et Pierre Singer. Leur objectif ne consistait pas uniquement à rénover un hôtel existant. Les deux entrepreneurs ont imaginé un projet associant hébergement haut de gamme, gastronomie, bien-être et valorisation du patrimoine naturel afin d’adapter la destination aux nouvelles réalités du tourisme de montagne.

Près de 5 millions d’euros ont ainsi été investis dans cette renaissance. Le Chalet Frère Joseph accueille désormais 27 chambres et suites, un spa d’environ 1.000 m², plusieurs espaces de restauration ainsi qu’une offre destinée aux séminaires d’entreprise. Une cinquantaine de collaborateurs participent aujourd’hui au fonctionnement quotidien du domaine, illustrant également la dimension économique du projet pour le territoire vosgien.

L’approche retenue dépasse cependant la seule montée en gamme de l’offre hôtelière. Les porteurs du projet revendiquent une démarche d’écotourisme visant à concilier attractivité touristique, création d’emplois locaux, protection des paysages et mise en valeur des producteurs régionaux. Cette orientation s’inscrit dans une dynamique soutenue par plusieurs partenaires institutionnels, parmi lesquels la Région Grand Est, le Département des Vosges, la Communauté de communes des Hautes Vosges ainsi que des financements européens destinés au développement régional.

À cette dimension territoriale s’ajoute une volonté de proposer un tourisme moins dépendant de l’enneigement. Randonnée, VTT, bien-être, gastronomie, découverte du patrimoine naturel ou séminaires professionnels permettent ainsi d’étendre la fréquentation sur l’ensemble de l’année. Cette diversification répond directement aux enjeux climatiques auxquels sont confrontés les territoires de montagne et renforce la cohérence de la démarche reconnue aujourd’hui par le label Clef Verte.

Le label Clef Verte, une référence qui transforme le tourisme durable

Attribué en France par Teragir, le label Clef Verte constitue aujourd’hui la principale certification environnementale dédiée aux hébergements touristiques et aux restaurants. Son cahier des charges s’appuie sur les critères internationaux du programme Green Key, piloté par la Foundation for Environmental Education. Les établissements candidats sont évalués sur plusieurs centaines de points de contrôle couvrant aussi bien la gestion quotidienne que leur stratégie de développement durable.

Concrètement, les professionnels doivent démontrer l’existence d’une politique environnementale formalisée, assurer un suivi précis de leurs consommations d’eau et d’énergie, favoriser les équipements économes, mettre en place un tri rigoureux des déchets, limiter le gaspillage alimentaire, privilégier les achats responsables et sensibiliser aussi bien leurs collaborateurs que leurs clients aux écogestes. Les critères portent également sur la biodiversité, la qualité des produits d’entretien, les transports doux ou encore la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La philosophie du référentiel repose ainsi sur une amélioration permanente plutôt que sur une simple conformité administrative.

Cette exigence contribue à expliquer le poids grandissant du label Clef Verte dans le secteur touristique. En 2026, la France compte 3.035 établissements labellisés, soit une progression de 25% par rapport à l’année précédente. Le taux de renouvellement atteint 94%, tandis que 86% des nouveaux candidats obtiennent la certification après l’examen de leur dossier par le jury national. Ces chiffres traduisent l’appropriation progressive des enjeux environnementaux par les professionnels du tourisme.

Au-delà de la reconnaissance accordée aux établissements, Teragir met également en avant les bénéfices concrets associés aux démarches engagées. Les établissements labellisés économisent en moyenne 50 litres d’eau par nuitée, ce qui représente environ 3,8 milliards de litres d’eau économisés chaque année à l’échelle du réseau français. Dans un contexte marqué par la multiplication des épisodes de sécheresse et par la nécessité d’accélérer la transition écologique, ces résultats illustrent la capacité du secteur touristique à réduire son empreinte environnementale sans renoncer à la qualité de l’accueil.

Une distinction qui renforce la stratégie RSE du Domaine de Montagne

Pour le Domaine de Montagne, cette labellisation constitue davantage qu’un argument commercial. Elle vient conforter une stratégie RSE construite autour d’une vision globale de la montagne, où les enjeux environnementaux, économiques et sociaux sont étroitement liés. L’établissement met notamment en avant la valorisation des circuits courts, la collaboration avec les acteurs locaux, la protection du patrimoine naturel et le développement d’activités permettant de découvrir les Hautes-Vosges tout en limitant leur impact sur les milieux naturels.

La restauration illustre cette approche. Le restaurant gastronomique Le M, géré par le chef étoilé Benoît Potdevin, privilégie les produits du terroir et les productions régionales, tandis que les autres espaces de restauration s’inscrivent également dans une logique de valorisation des ressources locales. Cette démarche répond pleinement aux critères du label Clef Verte, qui encourage les établissements à favoriser les produits issus de filières responsables, les approvisionnements locaux et la réduction des emballages.

Le volet social occupe également une place importante dans le projet. Avec une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs, le Domaine de Montagne insiste sur la formation des salariés, la qualité de l’accueil et l’ancrage territorial de ses activités. Le référentiel Clef Verte accorde lui aussi une importance croissante à la sensibilisation des équipes et à leur implication dans les politiques environnementales de l’établissement, considérant que la transition écologique repose autant sur les comportements quotidiens que sur les investissements matériels.

L’obtention du label Clef Verte intervient enfin dans un contexte où les voyageurs accordent une attention croissante aux engagements environnementaux des hébergements qu’ils choisissent. Pour un établissement récent comme le Domaine de Montagne, cette distinction apporte une reconnaissance indépendante venant valider les orientations retenues dès sa conception. Elle renforce également la crédibilité d’un projet qui ambitionne de conjuguer excellence hôtelière, préservation des paysages vosgiens et développement d’un tourisme capable de répondre aux défis climatiques des prochaines décennies, sans renoncer à l’expérience haut de gamme proposée aux visiteurs.