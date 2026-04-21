Voici les fruits et les légumes qui contiennent le plus de pesticides : vous les mangez régulièrement

La présence de résidus de pesticides dans nos aliments, et plus particulièrement dans les fruits et légumes, inquiète de plus en plus de consommateurs en Europe et en France. Les conséquences possibles sur la santé humaine et l’environnement soulèvent des questions, et il est utile de savoir quelles denrées sont les plus susceptibles d’être contaminées. Un partenariat journalistique entre UFC-Que Choisir et Vert propose une série d’articles pour éclairer le public sur le sujet.

Résidus de pesticides : où en est-on ?

Les analyses des autorités françaises entre 2020 et 2021 ont montré la présence d’au moins 183 types différents de résidus de pesticides dans plus de 5 000 aliments analysés. Cette situation est stable depuis une quinzaine d’années. Selon l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 42 % des denrées alimentaires dans l’Union européenne contiennent au moins un résidu de pesticide, tandis que 96,3 % des échantillons restent conformes aux seuils réglementaires, comme l’a souligné Laurence Payrastre de l’Inrae : « Depuis les années 2000, nous avons à peu près toujours la même proportion de fruits et légumes dans lesquels on va trouver des résidus de pesticides, et ce, dans des quantités réglementaires. »

L’effet cocktail : pourquoi on s’inquiète

Un autre volet préoccupant est l’effet cocktail. Environ 50 % des échantillons présentent plusieurs substances en même temps, ce qui peut poser des problèmes sous-estimés. Environ 25 % des échantillons voient leurs risques augmenter à cause de ce phénomène. Des molécules qui paraissent inoffensives prises séparément peuvent devenir toxiques une fois mélangées, un aspect mal documenté et qui inquiète les chercheurs. Parmi les substances mises en cause, on trouve des perturbateurs endocriniens et des substances persistantes comme les PFAS.

Quels fruits et légumes sont les plus (et les moins) contaminés ?

L’attention se porte souvent sur les fruits non bio : 78 % d’entre eux contiennent des résidus. Les fruits les plus exposés sont la cerise (98 %), le raisin (94 %) et la fraise (93 %), suivis par la pomme, les agrumes, le citron vert et la poire. Côté légumes, le poivron (74 %), l’aubergine (71 %) et la courgette figurent parmi les plus touchés.

À l’inverse, certaines variétés sont moins sujettes aux résidus de pesticides. Selon le classement de UFC-Que-Choisir, le topinambour, la betterave, l’asperge, le chou, le maïs doux, l’oignon, la patate douce, le kiwi, la papaye et l’ananas sont relativement moins contaminés. Ces choix offrent une option plus sûre pour ceux qui veulent limiter leur exposition aux résidus pestilentiels.