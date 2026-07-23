L’Agence du Don en Nature et Carton Plein misent sur le vélo pour livrer 11.000 cartables aux associations franciliennes

Pour la deuxième année consécutive, l’Agence du Don en Nature et l’association Carton Plein s’appuient sur le vélo pour assurer une partie des livraisons de la Rentrée Solidaire à Paris et en petite couronne. Au-delà de la réduction des émissions de CO₂, cette initiative conjugue insertion professionnelle, logistique urbaine et lutte contre la précarité.

Le vélo s’impose comme moyen de livraison solidaire

Depuis le 24 juin, l’Agence du Don en Nature (ADN) relance son dispositif de cyclo-logistique développé avec l’association Carton Plein afin d’acheminer les fournitures scolaires destinées aux associations partenaires de la « Rentrée Solidaire ». Après une première expérimentation menée à l’occasion de Noël Solidaire à la fin de l’année 2025, l’opération change d’échelle. Désormais, les livraisons concernent l’ensemble des vingt arrondissements de Paris, huit communes de Seine-Saint-Denis ainsi que Saint-Mandé et Vincennes. Cette montée en puissance répond à l’augmentation des besoins des associations, alors que plus de 11.000 cartables doivent être redistribués cette année aux familles les plus fragiles.

Le principe reste identique : les produits quittent l’entrepôt principal de l’Agence du Don en Nature avant d’être réceptionnés par l’ESAT Les Ateliers de Jemmapes, où les palettes trop volumineuses sont reconditionnées pour être transportées en vélo-cargo. Carton Plein prend ensuite le relais en assurant non seulement les livraisons, mais également la prise de rendez-vous avec les associations bénéficiaires et le suivi logistique des commandes. Ce maillage permet d’étendre la couverture géographique tout en conservant un mode de transport adapté aux contraintes du centre-ville.

Ce choix ne relève plus de l’expérimentation. Entre octobre et décembre 2025, un premier pilote avait déjà démontré la pertinence du modèle. En trois mois, quatre cyclo-logisticiens de Carton Plein ont livré 58 palettes correspondant à 56 commandes auprès de 38 associations. Au total, 315 kilomètres ont été parcourus, générant 175 heures d’insertion professionnelle tout en évitant l’émission de 176 kilogrammes de CO₂. Selon l’Agence du Don en Nature, les délais ont été respectés, les colis sont arrivés en bon état et les vélos ont facilité l’accès à des locaux situés dans des rues piétonnes ou difficilement accessibles aux utilitaires.

Les associations bénéficiaires dressent également un bilan positif. Cécile Thomas, directrice de Français langue d’accueil, souligne ainsi que « La livraison en cyclo-logistique s’est très bien déroulée. Nous ne pouvons qu’être favorables à la poursuite de ce projet », rappelant que ses locaux ne sont accessibles qu’à pied ou à vélo, selon le bilan publié par l’Agence du Don en Nature.

La livraison à vélo, une stratégie RSE assumée

Au-delà de l’efficacité logistique, cette initiative illustre la stratégie environnementale engagée depuis plusieurs années par l’Agence du Don en Nature. Créée en 2008 pour lutter contre la précarité matérielle, l’association collecte auprès des entreprises des produits neufs non alimentaires — hygiène, fournitures scolaires, textile ou encore équipements de la maison — afin de les redistribuer à un vaste réseau d’associations partout en France.

Chaque année, ce sont plus de 7 millions de produits, représentant une valeur marchande d’environ 52 millions d’euros, qui sont redistribués au profit de plus d’un million de personnes en situation de précarité. Pour limiter l’empreinte environnementale de cette activité, l’association travaille également sur la décarbonation de sa chaîne logistique. Une partie de ses expéditions nationales est déjà assurée par le fret ferroviaire, tandis que la cyclo-logistique constitue désormais une solution complémentaire pour le dernier kilomètre en milieu urbain.

Cette démarche répond à un double objectif. D’un côté, réduire les émissions liées au transport dans les centres-villes, où les vélos-cargos se révèlent particulièrement performants sur les courtes distances. De l’autre, améliorer la qualité de service auprès des structures associatives grâce à des livraisons plus souples et mieux adaptées aux contraintes urbaines. L’expérience menée durant Noël Solidaire a ainsi conforté l’Agence du Don en Nature dans sa volonté d’inscrire durablement ce mode de livraison dans son organisation.

« La question n’est plus de savoir si une logistique solidaire peut être propre : nous l’avons mesurée cet hiver. Un cartable livré à vélo, c’est un enfant équipé pour sa rentrée, une personne formée à un métier qui recrute. Notre responsabilité est d’étendre ce modèle partout où il tient la route », affirme Romain Canler, directeur général de l’Agence du Don en Nature.

Qui sont l’Agence du Don en Nature et Carton Plein ?

Cette opération illustre également la complémentarité entre deux acteurs majeurs de l’économie sociale et solidaire. Créée en 2008, l’Agence du Don en Nature (ADN) s’est donné pour mission de lutter contre la précarité matérielle en récupérant auprès des entreprises des produits neufs non alimentaires qui n’ont pas trouvé preneur dans les circuits commerciaux. Produits d’hygiène, fournitures scolaires, vêtements, équipements de la maison ou encore articles d’entretien sont ensuite redistribués à un vaste réseau d’associations présentes sur l’ensemble du territoire. Chaque année, plus de 7 millions de produits, représentant une valeur marchande d’environ 52 millions d’euros, bénéficient à plus d’un million de personnes en situation de précarité. L’association collabore aujourd’hui avec près de 1 500 associations partenaires, parmi lesquelles des épiceries sociales, des centres d’hébergement, des accueils de jour ou encore des structures d’insertion.

Au fil des années, l’Agence du Don en Nature a progressivement intégré les enjeux environnementaux à son modèle d’action. La réduction de l’empreinte carbone de sa chaîne logistique constitue désormais l’un de ses axes stratégiques. Une partie de ses expéditions nationales est ainsi réalisée par fret ferroviaire, tandis que la cyclo-logistique est appelée à se développer pour les livraisons du dernier kilomètre en milieu urbain. Son rapport d’activité souligne d’ailleurs la volonté de poursuivre les expérimentations dans ce domaine en 2026 afin de conjuguer efficacité logistique, réduction des émissions et impact social.

Carton Plein partage cette même logique d’économie circulaire. L’association est née autour du réemploi des cartons de déménagement, collectés auprès d’entreprises et de particuliers avant d’être remis en circulation plutôt que recyclés immédiatement. Au-delà de cette activité historique, elle a développé une véritable expertise dans la cyclo-logistique urbaine, assurant des prestations de livraison à vélo-cargo pour des collectivités, des entreprises et des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Ce modèle permet de limiter les émissions liées au transport tout en proposant une solution adaptée aux centres-villes denses, où les véhicules utilitaires rencontrent souvent des difficultés d’accès.

L’association poursuit également une mission d’insertion professionnelle. Chaque année, environ 150 personnes en situation de grande précarité sont accompagnées vers l’emploi grâce à des parcours de formation aux métiers de la cyclo-logistique, un secteur en plein développement. Les salariés acquièrent des compétences techniques, logistiques et relationnelles tout en retrouvant progressivement une activité professionnelle durable. Pour l’Agence du Don en Nature, ce partenariat permet donc de répondre simultanément à trois objectifs : améliorer la qualité des livraisons, réduire l’impact environnemental des transports et créer de nouvelles opportunités d’insertion.