Mauvaise nouvelle pour les propriétaires avec piscine : 70 % de la France est désormais sous restrictions d’eau, et ça ne fait que commencer

Près de 70 % du territoire français fait l’objet de restrictions d’usage de l’eau, a annoncé le ministère de la Transition écologique ce lundi 10 août 2026. Au 9 août, 99 départements, soit l’ensemble du territoire métropolitain, étaient au moins placés en seuil de vigilance, alerte le 20 Minutes. Parmi eux, 67 se trouvaient en situation de crise et 21 en alerte renforcée.

Ces niveaux ne se traduisent pas de la même façon sur le terrain. En situation de crise, le degré le plus sévère, l’usage de l’eau est réservé aux besoins prioritaires : santé, sécurité civile, eau potable et salubrité. Dès le niveau d’alerte et d’alerte renforcée, les restrictions touchent l’arrosage des jardins et des espaces verts, le remplissage des piscines, le lavage des voitures et l’irrigation des cultures.

Une aggravation depuis le 27 juillet

Les chiffres du 9 août confirment une dégradation continue. Le 27 juillet, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, avait déjà alerté sur une alimentation en eau potable « sous tension dans plusieurs territoires, plus précisément sur 47 départements français ». À cette date, 62 départements étaient classés en crise, contre 67 deux semaines plus tard.

La situation avait alors des conséquences directes pour les habitants. Des coupures d’eau au robinet touchaient, selon la ministre, plus de 30 000 personnes réparties sur 80 communes, qui précisait que ces communes étaient approvisionnées « par des camions-citerne ou grâce à des bouteilles d’eau ».

Depuis le début du mois de juin 2026, les arrêtés de restriction liés à la sécheresse se multiplient sur l’ensemble du pays. Une canicule est en cours au moment de la publication de ces chiffres, dans un contexte de pluies particulièrement éparses. L’année 2025 avait déjà été marquée par un été très sec; 2026 ne semble pas prendre une meilleure trajectoire.

Les préfectures restent les autorités compétentes pour prendre ces arrêtés, dont la sévérité varie selon la gravité constatée localement et peut concerner l’eau potable, les cours d’eau ou les nappes souterraines.

Mercredi 12 août, Monique Barbut réunira les membres du Comité d’anticipation et de suivi hydrologique ainsi que les préfectures de région. Cette réunion doit permettre de dresser un état des lieux actualisé de la situation sur l’ensemble du territoire et d’évoquer les conséquences pour les différents usages de l’eau. Un point particulier sera consacré à l’impact de la sécheresse sur la faune et la flore.