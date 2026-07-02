La France connaît un épisode de sécheresse d’une intensité exceptionnelle en ce début juillet 2026. Après le printemps le plus chaud jamais enregistré, 84 départements sont soumis à des restrictions sur l’eau du robinet, dont 27 en situation de crise. La canicule annoncée mi-juillet menace d’aggraver encore une situation déjà plus sévère qu’en 2022.

Sécheresse : au moins 30 départements en alerte rouge

La sécheresse qui frappe la France en ce début de juillet 2026 atteint une intensité rarement observée à cette période de l’année. Selon les données du site gouvernemental VigiEau, 84 des 96 départements métropolitains sont désormais soumis à des restrictions sur l’usage de l’eau du robinet. Parmi eux, 27 départements se trouvent en situation de crise, le niveau d’alerte le plus élevé, tandis que 24 autres sont placés en alerte renforcée. Le pays sort d’un printemps qualifié par Météo-France comme le plus chaud jamais enregistré, avec des températures supérieures de 1,7 °C aux normales saisonnières et un déficit pluviométrique de 30 %.

Le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, a confirmé mercredi 1er juillet sur TF1 que 93 départements sont en situation de vigilance en matière d’eau et que 27 départements sont plus particulièrement en crise. Il a toutefois tenté de rassurer en affirmant qu’à ce stade, la situation n’a pas provoqué « de risque d’approvisionnement en eau potable ». Mais la comparaison avec les années précédentes inquiète : « L’an dernier, on n’était à ce niveau qu’à la mi-juillet », souligne le ministre, rappelant la précocité exceptionnelle de la sécheresse.

Un printemps exceptionnellement chaud et sec

Le printemps 2026 a battu tous les records de chaleur, enchaînant avec une canicule exceptionnelle en juin. Les conditions météorologiques extrêmes ont accéléré l’évaporation de l’eau contenue dans les sols et provoqué une augmentation de la consommation. Selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), 77 % des niveaux de nappes phréatiques sont orientés à la baisse, une proportion alarmante qui témoigne d’une recharge hivernale insuffisante.

La préfecture du Calvados a ainsi placé les trois quarts du département en alerte sécheresse le 30 juin 2026, évoquant des « conditions hydro-météorologiques extrêmes ». Dans un communiqué, elle précise que « la situation apparaît plus sévère et plus précoce qu’en 2022 », année pourtant marquée par une sécheresse historique. Les cours d’eau sont désormais « sous le seuil d’alerte » et « la production d’eau potable à partir des eaux superficielles devient difficile dans certains secteurs », indique Actu.fr. Un phénomène qui rappelle les défis auxquels font face d’autres régions du monde, comme ce village de l’Himalaya qui fabrique ses propres glaciers pour survivre.

Des restrictions qui se durcissent département par département

Face à l’aggravation de la situation, les préfectures multiplient les arrêtés de restriction. Le dispositif s’organise en quatre niveaux d’alerte : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Chaque palier impose des limitations croissantes sur l’usage de l’eau. En vigilance, il s’agit essentiellement d’un appel aux économies volontaires. En alerte, l’arrosage des pelouses et des jardins est généralement interdit en journée, entre 8 heures et 20 heures, le remplissage des piscines privées prohibé et le lavage des voitures réservé aux stations équipées d’un système de recyclage.

L’alerte renforcée élargit les plages d’interdiction et impose des restrictions horaires plus strictes. Ainsi, dans le Calvados, l’arrosage des potagers est interdit entre 11 heures et 18 heures, tandis que l’arrosage des golfs est prohibé entre 8 heures et 20 heures. Pour les entreprises, l’irrigation par aspersion des cultures est interdite entre 11 heures et 18 heures. Quant au niveau crise, il réserve l’eau potable aux seuls usages prioritaires : boire, cuisiner, hygiène et sécurité. Les prélèvements pour l’agriculture sont alors totalement ou partiellement interdits.

Dans le Sud-Ouest, particulièrement touché, les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques sont en situation de crise, selon Sud Ouest. La Gironde et les Landes sont en alerte renforcée. Seuls neuf départements échappent encore totalement aux restrictions : les Alpes-de-Haute-Provence, la Haute-Corse, le Lot, le Maine-et-Loire, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l’Essonne et le Val-d’Oise. Selon Selectra, au moins 30 départements sont désormais en situation critique.

Une canicule attendue mi-juillet qui menace d’aggraver la situation

La nouvelle vague de chaleur annoncée vers le 10 juillet tombe au plus mauvais moment. Sur des sols déjà desséchés et des nappes basses, la chaleur accélère l’évaporation et fait grimper la consommation d’eau, sans pluie significative annoncée sur la première quinzaine. Mécaniquement, de nouvelles communes pourraient passer au niveau supérieur dans les jours qui viennent. Comme les arrêtés préfectoraux sont réévalués en continu, la carte des restrictions risque de s’alourdir pendant et après l’épisode caniculaire. Au-delà du pic, l’été 2026 s’annonce plus chaud que la normale, laissant craindre une pression durable sur la ressource jusqu’en septembre.

Les forêts françaises, qui ont pour l’heure résisté aux épisodes caniculaires de mai et juin, constituent un autre indicateur préoccupant. Sylvain Delzon, chercheur à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), a souligné lors d’un point presse que « ni dessèchement foliaire, ni mortalité de branches et encore moins des individus n’ont été observés suite aux deux vagues de chaleur de 2026 ». Mais il met en garde : si les épisodes venaient à se répéter et se conjuguer avec une sécheresse prolongée, « le bilan pourrait être tout autre ».

Les arbres ont survécu grâce aux réserves en eau dans le sol encore abondantes lors de la première canicule de mai, et en quantité moindre mais suffisante en juin. Un chêne adulte peut consommer « plusieurs centaines de litres » d’eau pour se réguler lorsqu’il fait 40 degrés. Mais en tirant toujours plus fort l’eau dans les sols, l’arbre risque une « rupture hydraulique », avec « l’apparition de bulles d’air au sein de l’appareil vasculaire », conduisant à un dessèchement voire à la mort de l’arbre. Dans le sud-ouest de la France, les capteurs de l’Inrae ont mesuré que certaines essences, comme le frêne, sont déjà « très proches » du seuil critique menant à une « embolie vasculaire ».

Sanctions et contrôles renforcés pour faire respecter les restrictions

Les restrictions imposées par les arrêtés préfectoraux ne sont pas de simples recommandations. Ne pas respecter un arrêté sécheresse constitue une contravention de cinquième classe, passible d’une amende pouvant atteindre 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive. Pour une entreprise, le montant peut être bien supérieur. Les contrôles sont menés sur le terrain par les services de police de l’eau et par l’Office français de la biodiversité.

Les particuliers peuvent vérifier précisément les restrictions qui s’appliquent à leur adresse en consultant le site VigiEau, qui permet d’affiner la recherche en précisant le type d’eau consommée. Il est également possible de s’abonner pour recevoir des alertes par courriel sur la situation de son territoire. Pour les entreprises et les collectivités, les obligations sont tout aussi strictes : réduction des prélèvements en eau d’au moins 5 % par rapport à un volume de référence pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) industrielles, interdiction de l’arrosage des pelouses, espaces verts et jardins publics dans les zones en alerte.