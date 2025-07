Restriction d’eau : à quelle heure peut-on arroser notre jardin pendant la sécheresse ?

La sécheresse qui s’installe depuis un moment devient un vrai souci au quotidien pour notre façon de gérer l’eau. En cette période critique, on doit absolument faire attention pour protéger nos nappes phréatiques et l’eau potable. Avec le réchauffement climatique qui chamboule tout, il est important de comprendre comment ces règles d’eau se mettent en place et pourquoi elles servent à préparer un futur durable.

Comprendre les niveaux d’alerte, ce que ça change

Les préfectures départementales ont un rôle central dans la régulation de l’eau quand la sécheresse s’installe, notamment dans les départements en crise. Elles déclenchent les restrictions via un arrêté préfectoral, en se basant sur les niveaux d’alerte fixés par le plan national de gestion de la ressource en eau. Quatre niveaux sont définis : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise.

Le niveau de vigilance encourage fortement des gestes économes sans pour autant interdire quoi que ce soit. Par contre, au niveau d’alerte, l’arrosage du jardin n’est plus autorisé entre 8 h et 20 h. Lorsque la situation passe à l’alerte renforcée, les mêmes horaires s’appliquent, mais avec des contrôles plus nombreux et en interdisant l’arrosage de certaines zones non prioritaires. Et en cas de crise, on interdit complètement l’arrosage, sauf pour les potagers, selon ce que précise l’arrêté.

Règlements locaux et amendes encourues

Les règles ne sont pas les mêmes partout. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, l’arrosage est interdit entre 10 h et 19 h, alors que dans l’Ariège, lors d’une crise hydrique, l’interdiction peut être totale. Respecter ces mesures est indispensable pour éviter de lourdes sanctions.

Les agents des services de l’État ou des collectivités locales mènent les contrôles. En cas d’infraction, un particulier risque une amende allant jusqu’à 1 500 euros, tandis qu’une entreprise ou une collectivité peut se voir attribuer une sanction pouvant grimper à 7 500 euros pour des usages non prioritaires comme le nettoyage de voiries ou l’arrosage de terrains sportifs.

Contrôle et astuces écolos

Pour connaître les règles en vigueur près de chez vous, pensez à consulter régulièrement les arrêtés préfectoraux disponibles sur le site Vigieau.gouv.fr ou affichés dans certaines mairies. Arroser aux horaires recommandés – tôt le matin ou après le coucher du soleil – permet de limiter l’évaporation et d’éviter le gaspillage, en utilisant des techniques d’arrosage adaptées.

Si vous souhaitez continuer à jardiner malgré ces restrictions, plusieurs solutions écologiques s’offrent à vous. Récupérer l’eau de pluie grâce à une cuve, par exemple, vous permet d’utiliser une eau qui n’est pas soumise aux restrictions, ce qui est une pratique de récupération d’eau de pluie. Le paillage avec de la paille, des copeaux de bois ou même des tontes sèches permet de freiner l’évaporation, de protéger les racines et de limiter la croissance des mauvaises herbes. En plus, opter pour des plantes résistantes comme la lavande, le sedum ou la santoline peut être une bonne idée, car elles demandent peu d’entretien et s’adaptent bien aux sols secs.