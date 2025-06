Sécheresse été 2025 : quels départements sont concernés par les restrictions d’eau ?

L’année 2025 s’annonce sous le signe d’une sécheresse marquée en France, avec un été plus sec que d’habitude, selon les tendances météorologiques. Depuis le début du mois de juin, le service Vigie Eau du gouvernement multiplie les arrêtés pour limiter l’usage de l’eau. Après un répit en 2024, ces mesures rappellent celles prises en 2022 et 2023, des années particulièrement sèches. Elles visent à préserver nos ressources en eau alors que chaque goutte a son importance.

Des départements en difficulté

Au 26 juin 2025, trois départements se retrouvent en situation de crise : le Loiret, les Ardennes et les Pyrénées-Orientales. Dans ces zones, les prélèvements agricoles sont sévèrement limités afin de sauver ce qui reste d’eau. Parallèlement, huit autres départements – l’Ain, l’Aude, le Cher, la Creuse, l’Indre, le Maine-et-Loire, les Pyrénées-Atlantiques et la Sarthe – sont placés en alerte renforcée. Quatorze départements se trouvent en alerte, tandis que vingt-quatre bénéficient d’une vigilance.

Dans les Pyrénées-Orientales, on a instauré des mesures strictes : interdiction totale des prélèvements agricoles dans certaines zones sensibles. Les cultures maraîchères doivent se contenter d’une irrigation gravitaire réduite jusqu’à 80% et d’une irrigation localisée limitée à 50%. Le Loiret, quant à lui, interdit tout prélèvement dans ses cours d’eau et nappes d’accompagnement pendant le week-end, tout en envisageant des adaptations sur demande pour certaines cultures spécifiques.

Des règles ajustées aux réalités locales

Les Ardennes doivent faire face à une situation délicate avec leurs eaux souterraines provenant des Calcaires de l’Oxfordien. Ici, l’irrigation par aspersion est réduite de 75%, et d’autres techniques d’irrigation se voient imposer des horaires stricts. Seules certaines cultures, comme les plantes légumières ou médicinales, peuvent bénéficier d’un arrosage partiel.

Les restrictions varient selon le niveau d’alerte défini dans le guide sécheresse du ministère de la Transition écologique : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Chaque palier propose ses propres règles, allant de simples avertissements à l’arrêt total des prélèvements non prioritaires.

Conséquences et astuces pour s’en sortir

Les arrêtés concernent différents types d’eau : potable, superficielles et souterraines, visent à réduire la pollution de l’eau. Particuliers et exploitants doivent respecter ces nouvelles règles sous peine de se voir infliger des sanctions sévères – pouvant aller jusqu’à 1 500 euros pour un particulier et jusqu’à 7 500 euros pour une entreprise ou une collectivité.

Pour continuer à jardiner malgré ces contraintes, pensez à la récupération d’eau de pluie, à arroser au pied des plantes tôt le matin ou tard le soir, à utiliser du paillage pour conserver l’humidité du sol, et misez sur des plantes qui résistent bien à la sécheresse comme le romarin ou la lavande.