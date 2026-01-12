L’Afrique est en train de se fendre en deux : ce que les scientifiques observent inquiète

Un phénomène géologique d’une ampleur silencieuse est en train de se jouer en Afrique. Le continent africain, berceau de l’humanité, se divise peu à peu, un processus amorcé il y a des millions d’années. Ce mouvement n’est pas juste une curiosité pour les géologues : il annonce des changements significatifs pour l’avenir géographique et écologique de la région, notamment au sein du Système de Rift Est-Africain.

Un continent qui bouge, très lentement

Les signes sont là, si on les observe : le sol qui se fissure, des lacs qui prennent de l’ampleur et des volcans qui se réveillent et laissent échapper leur énergie. Tout cela est particulièrement visible dans la vallée du Rift, une faille impressionnante qui traverse le continent africain de la mer Rouge au Mozambique. La fracture est assez profonde et étendue pour être visible à certains endroits depuis la surface.

Cette activité tectonique se joue sur des millions d’années. Des travaux, notamment ceux de Pérez‑Díaz et Eagles publiés en 2014, montrent des mécanismes proches de l’ouverture historique de l’Atlantique Sud. Selon IFLScience, la transformation pourrait encore prendre entre 5 et 10 millions d’années, ce qui rappelle à quel point le rythme est extrêmement lent.

La tectonique des plaques qui met tout en mouvement

Le moteur de ces changements, c’est la tectonique des plaques, la croûte terrestre est découpée en plaques qui flottent et se déplacent sur le manteau à cause des mouvements de convection. Sur le terrain africain, ce phénomène est particulièrement marqué au niveau du point triple de l’Afar en Éthiopie, où trois plaques tectoniques majeures (la plaque arabique, la plaque somalienne et la plaque nubienne) se rencontrent.

Les mesures GPS récentes montrent que la plaque somalienne se déplace vers le sud‑est à une vitesse d’environ 6 mm par an. Ce mouvement sépare progressivement la corne de l’Afrique du reste du continent, une séparation qui pourrait à terme aboutir à la formation d’une nouvelle plaque, voire d’un futur microcontinent.

Ce que ça change pour la géologie et les écosystèmes

Cette séparation en cours va modifier l’équilibre tectonique local. On envisage qu’à long terme la dépression Danakil et la vallée du Rift puissent donner naissance à un nouvel océan, ce qui remettrait à plat les cartes géologiques — et peut‑être géopolitiques — actuelles. Gilles Chazot, géologue à l’université de Bretagne occidentale, le résume ainsi : « les océans sur Terre naissent de la fracturation d’un continent qui se sépare en deux. »

Les conséquences écologiques ne seront pas négligeables. Des régions comme la Corne de l’Afrique, comprenant Djibouti, la Somalie et le Kenya, deviendront géologiquement indépendantes, ce qui modifiera les climats locaux, la circulation des eaux et les écosystèmes, favorisant l’isolement des espèces et stimulant leur évolution. L’ouverture d’un nouvel océan pourrait aussi influer sur les routes commerciales internationales, surtout dans une zone aussi stratégique que la corne de l’Afrique.