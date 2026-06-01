Pourquoi vos journées rallongent sans que vous le sentiez : la Lune s’éloigne de 3,8 cm par an et les océans en paient déjà le prix

La Terre et la Lune forment un duo ancien et presque inséparable. Leur lien gravitationnel change lentement, mais de façon mesurable. Ce phénomène, discret, a pourtant des répercussions concrètes : nos journées s’allongent progressivement et les marées s’affaiblissent.

Un duo qui bouge depuis des millénaires

Depuis des millénaires, la Lune règle les marées, les éclipses et a même inspiré des croyances humaines. Ce satellite naturel n’a pas toujours été à la même distance de la Terre. Les données paléontologiques nous ramènent à la fin du Crétacé, il y a environ 70 millions d’années, quand une journée terrestre durait environ 23 heures et 30 minutes.

L’étude des stries de croissance dans les coquilles fossilisées de mollusques, notamment le bivalve Torreites sanchezi, a permis, selon une publication dans la revue Paleoceanography and Paleoclimatology en 2020, d’estimer qu’une année comptait alors 372 jours.

La Lune s’est formée il y a environ 4,5 milliards d’années, après la collision entre la Terre et un corps de la taille de Mars. Cet impact a projeté beaucoup de matière dans l’espace, qui a fini par former notre satellite. À ses débuts la Lune était beaucoup plus proche et occupait une large part du ciel nocturne, ce qui a fortement influencé la Terre primitive. Dès l’origine du système solaire, la paire Terre, Lune a engagé un ballet gravitationnel qui a amorcé ces changements.

Comment ça marche : les marées en jeu

Ce qui pousse la Lune à s’éloigner, c’est la mécanique des marées. L’attraction lunaire déforme les océans en deux bosses opposées. Ces bosses sont légèrement en avance par rapport à l’axe Terre, Lune à cause de la rotation terrestre plus rapide. Ce décalage exerce une traction vers l’avant qui accélère la Lune dans son orbite.

Cette accélération se traduit par un éloignement de la Lune d’environ 3,8 cm par an, mesure confirmée par la NASA grâce aux réflecteurs déposés par les missions Apollo et aux mesures laser.

D’après Stephen DiKerby, astrophysicien à l’université du Michigan, ce phénomène, invisible à l’échelle d’une vie humaine, modifie quand même la longueur du jour en raison de l’influence de la Lune. L’énergie gagnée par la Lune pour élargir son orbite est prélevée sur la ralentissement de la rotation terrestre, qui ralentit. Selon une publication de The Conversation, cette perte de vitesse pourrait allonger le jour terrestre de quelques minutes, mais il faudra des millions d’années pour que cela se remarque vraiment.

Ce qui nous attend: scénarios pour l’avenir

À très long terme, certains scénarios extrêmes envisagent un verrouillage gravitationnel : la Terre finirait par tourner aussi lentement que la Lune orbite, et elles seraient synchronisées. Chaque face de la Terre verrait alors toujours la même face de la Lune, et les marées cesseraient d’être dynamiques pour devenir des nappes d’eau presque immobiles.

Les scientifiques jugent ce scénario peu probable, car dans environ 1 milliard d’années l’intensification du rayonnement solaire devrait provoquer l’évaporation des océans, ce qui mettrait fin au principal moteur des marées.

Avant d’en arriver là, d’autres changements auront lieu : les éclipses deviendront plus rares et plus incomplètes, la Lune paraîtra plus petite dans le ciel, et la dynamique des marées continuera à évoluer.