Un nuage pèse 500 tonnes, soit plus qu’un Boeing 747 et pourtant, il ne vous tombe pas sur la tête

500 t. C’est la masse d’eau liquide et solide contenue dans un simple petit cumulus d’un kilomètre de côté, flottant par beau temps au-dessus de vos têtes. Imaginez : cela équivaut à 330 voitures compactes empilées les unes sur les autres. Et pourtant, rien ne tombe. Pas une goutte, pas d’effondrement. Cette contradiction entre l’intuition et la physique mérite qu’on s’y attarde.

Le mystère des nuages

Un nuage d’un kilomètre de côté pèse bien plus que les 500 t d’eau qu’il contient. En réalité, cet édifice aérien comprend environ 10 000 t de vapeur d’eau et 900 000 t d’air sec, soit au total une masse d’environ 1 000 000 t, explique Sciencepost. Même si cette masse est énorme, la plus grande partie reste invisible : la portion visible ne représente qu’une fraction minime du volume total.

Les particules d’eau liquide ou solide sont microscopiques, occupant à peine 1/1 000 000 du volume du nuage, mais ce sont elles qui donnent au nuage sa présence visible. Cet équilibre se maintient grâce à une danse permanente : gouttelettes qui montent, redescendent et se reforment en continu.

Des dimensions gigantesques

Pensez à un cumulus comme à un cube flottant d’un kilomètre de côté, avec un volume d’un milliard de mètres cubes. Cette architecture prend une tout autre échelle avec les énormes nuages d’orage, ces énormes nuages d’orage dont la base peut s’étendre jusqu’à 15 km, pour une hauteur maximale de 13 km, aboutissant à un volume de plus de 2 000 milliards de mètres cubes. Ils renferment des millions de tonnes d’eau (l’équivalent d’environ 1 000 piscines olympiques) et atteignent une masse totale d’environ un milliard de tonnes.

Pourquoi les nuages restent en l’air

Le secret tient à la poussée d’Archimède. Comme un bouchon de liège dans l’eau, un nuage reste en suspension parce qu’il est moins dense que l’air qui l’entoure. Pour donner une image : si vous pouviez attraper un de ces nuages au ras du sol, il vous soulèverait un peu comme une montgolfière.

Mais pourquoi un nuage ne monte-t-il pas indéfiniment ? L’atmosphère oppose un équilibre qui freine cette ascension. De très petites gouttelettes tombent à une vitesse d’environ 0,01 m/s, tandis que des gouttelettes de 50 μm descendent à 0,26 m/s. Une légère brise ascendante suffit donc souvent à les maintenir en suspension.

Comment naît la pluie et le cycle de l’eau

Quand les gouttelettes et cristaux de glace se percutent, ils grandissent. À un certain moment, ils deviennent trop lourds pour être soutenus et finissent par tomber. Ces nuages, quand ils sont épais, produisent les précipitations qui alimentent le cycle hydrologique : de l’évaporation au ruissellement, chaque goutte est une capsule d’humidité qui a flotté un moment au-dessus de nos têtes.

La capacité de l’air à contenir de la vapeur d’eau dépend surtout de sa température. C’est pour cela que les nuages d’orage en été deviennent si massifs : ils emmagasinent beaucoup d’humidité avant de la lâcher brutalement.