La Terre se déchire : un nouveau continent est en train de naître sous nos yeux

Le continent africain vit une évolution géologique passionnante qui pourrait, d’ici plusieurs millions d’années, donner lieu à l’apparition d’un nouvel océan. Ce phénomène se déroule dans le Rift Est-Africain, une zone où les plaques tectoniques se séparent doucement et modifient petit à petit la configuration du continent. Cette mutation intéresse non seulement les scientifiques, mais elle soulève aussi des questions économiques et environnementales pour l’avenir.

Un rift est-africain qui se révèle

Le Rift Est-Africain s’étire sur plus de 3 000 kilomètres, depuis la région de l’Afar en Éthiopie jusqu’au Mozambique, en passant par le Kenya et la Tanzanie. Ici, la plaque africaine se divise en deux parties distinctes : la plaque nubienne à l’ouest et la plaque somalienne à l’est. Même si ce déplacement se fait à un rythme d’environ quelques millimètres par an, il rappelle les mouvements qui avaient façonné l’océan Atlantique il y a environ 180 millions d’années.

Les chercheurs surveillent ce rift depuis des décennies à l’aide de technologies comme les données satellitaires et les relevés sismologiques. Ces outils montrent que les mouvements, bien que discrets, sont plus rapides que ce que l’on imaginait auparavant.

Des secousses et des signes de la terre en éveil

La région de l’Afar se distingue par une activité tectonique intense. En 2018, une vaste fissure s’est ouverte dans le sud-ouest du Kenya, illustrant de façon spectaculaire cette activité. Initialement, on avait pensé à cause des fortes pluies, mais il s’avère que l’origine de cette fissure vient surtout de l’activité tectonique.

Dans la Dépression de l’Afar, les éruptions volcaniques et les tremblements de terre font partie du quotidien. Cette région est particulièrement intéressante car c’est un « triple point de jonction » où se rencontrent trois plaques tectoniques — nubienne, somalienne et arabique. La plaque arabique, en mouvement depuis 30 millions d’années, a participé à la formation de la mer Rouge et du golfe d’Aden.

Et pour l’avenir de l’Afrique ?

Si le rifting suit le même rythme, un nouvel océan pourrait se former d’ici 5 à 10 millions d’années, séparant certaines zones de l’Éthiopie, du Kenya, de la Tanzanie et du Mozambique. Pour citer Christopher Scholz, géophysicien à l’Université de Syracuse, « Le rifting en Afrique de l’Est nous permet d’être témoins d’une scission continentale ».

Cette transformation devrait entraîner des retombées économiques. Par exemple, l’activité volcanique met en lumière un potentiel géothermique qui est déjà exploité par des pays comme le Kenya. Néanmoins, les secousses et l’instabilité du sol représentent aussi des défis pour les infrastructures actuelles et futures.

Une aventure naturelle fascinante

La dynamique de la Terre montre bien que notre planète n’est jamais figée. Les continents se déplacent, se heurtent ou s’éloignent au fil du temps selon des cycles géologiques puissants. La région de l’Afar sert de laboratoire privilégié pour observer ces phénomènes surprenants.

Cynthia Ebinger, géophysicienne à l’Université Tulane, a étudié une gigantesque fissure apparue en 2005 dans le désert éthiopien. Elle explique que ces événements peuvent être déclenchés par la pression accumulée du magma qui bouillonne en profondeur.