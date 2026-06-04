Meta : les employés ont-ils renoncé à leurs données personnelles ?

Meta face à la contestation de son programme de surveillance interne

Meta vient d’annoncer des ajustements à son controversé programme de surveillance des employés, baptisé Model Capability Initiative (MCI). Face à une vague de protestations internes d’une ampleur inédite, le géant californien a consenti quelques libertés à ses salariés américains, sans pour autant renoncer à l’essentiel de son dispositif de collecte de données.

Depuis avril 2026, l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg traque minutieusement chaque clic de souris, chaque frappe au clavier et chaque capture d’écran de ses employés basés aux États-Unis. L’objectif affiché consiste à alimenter l’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle en observant les méthodes de travail des collaborateurs, transformant de fait le personnel en cobayes numériques au service de l’innovation technologique.

Une pause dérisoire de 30 minutes dans l’œil de Big Brother

Selon une note interne diffusée le 2 juin par Stéphane Kasriel, vice-président de l’unité Superintelligence Labs, Meta autorise désormais ses salariés à suspendre temporairement la surveillance. Cette concession leur permet d’interrompre la collecte durant trente minutes au maximum pour « vérifier quelque chose de personnel », selon les termes retenus par l’entreprise. Engadget a été le premier à révéler cette mesure, aussitôt relayée par 01net.

Cette concession, présentée comme une avancée par la direction, révèle en réalité l’étendue de l’intrusion dans la vie privée professionnelle. Qu’un salarié doive solliciter une autorisation pour consulter ses messages personnels pendant une demi-heure illustre avec éloquence la dérive orwellienne de cette pratique managériale.

Parallèlement, une minorité d’employés pourra bénéficier d’exemptions totales. Ces exceptions concernent exclusivement les télétravailleurs confrontés à des problèmes de bande passante, ceux qui manipulent des informations sensibles et les personnes travaillant dans des environnements où l’alimentation électrique des ordinateurs portables pose problème. En d’autres termes, la quasi-totalité du personnel demeure soumise à cette surveillance généralisée.

Mark Zuckerberg justifie l’espionnage par l’intelligence supposée de ses équipes

Pour légitimer cette démarche, le PDG de Meta n’hésite pas à flatter l’ego de ses collaborateurs. Dans un enregistrement audio révélé lors d’une réunion interne, Mark Zuckerberg déclare sans détour : « L’intelligence moyenne des personnes présentes dans cette entreprise est nettement supérieure à celle du groupe moyen de personnes que vous pouvez recruter pour accomplir des tâches. »

Cette rhétorique de la distinction intellectuelle masque difficilement les véritables enjeux économiques. En présentant ses employés comme exceptionnellement doués, Zuckerberg transforme leur exploitation numérique en privilège, une stratégie communicationnelle habile visant à étouffer les résistances internes tout en poursuivant la collecte massive de données comportementales. Comme le détaille Briefia, certains salariés ont pourtant exprimé leur refus catégorique.

Le dirigeant assure néanmoins qu’« aucune de ces données n’est utilisée pour observer les activités des gens, ni pour de la surveillance, ni pour évaluer leurs performances ». Une affirmation qui peine à convaincre lorsque l’on sait que le système enregistre plus de deux cents applications et sites web différents.

Des conséquences techniques et personnelles désastreuses

Les employés n’ont pas tardé à constater les effets pervers de ce programme intrusif. Plusieurs témoignages internes rapportent que le logiciel MCI génère un volume de données si considérable qu’il épuise les forfaits internet personnels en quelques jours. Une situation d’autant plus problématique que les salariés en télétravail voient leurs frais de connexion s’envoler sans la moindre compensation.

Au-delà de ces aspects techniques, c’est la dimension psychologique qui inquiète le plus. Une analyse interne, rapidement supprimée des espaces de discussion selon Reuters, révélait que le système serait capable d’enregistrer les modifications de code informatique, les cycles de mise en veille des ordinateurs, les adresses web consultées, ainsi que les contenus copiés et collés dans le presse-papiers.

Cette granularité de surveillance permettrait théoriquement de reconstituer avec une précision chirurgicale les méthodes de travail individuelles, nourrissant ainsi les craintes légitimes des salariés quant à leur remplacement futur par des agents d’intelligence artificielle formés à partir de leur propre expertise.

Meta et les implications européennes du RGPD

Si les employés européens de Meta bénéficient officiellement d’une exemption au titre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), la réalité s’avère plus nuancée. Le système MCI capture automatiquement le contenu des communications échangées avec des collègues américains, indépendamment de la localisation géographique de l’expéditeur. Gagadget souligne d’ailleurs que les données européennes demeurent exposées malgré les aménagements annoncés.

Cette pratique entre en collision directe avec le principe de limitation des finalités inscrit dans le RGPD. L’organisation NOYB a d’ailleurs saisi les autorités de protection des données de onze États membres, estimant qu’une collecte aussi systématique ne saurait bénéficier des exceptions prévues pour les traitements accessoires. En France, la CNIL devra se prononcer sur la légalité de cette capture transfrontalière.

Une résistance interne qui s’organise

La mobilisation des salariés de Meta illustre un phénomène plus large de résistance aux dérives technologiques au sein des entreprises du numérique. Une pétition en ligne a circulé massivement, accompagnée de tracts distribués dans les bureaux arborant cette question provocatrice : « Vous ne voulez pas travailler à l’usine d’extraction de données des employés ? »

Cette contestation survient dans un contexte de restructuration majeure. Meta a récemment procédé au licenciement de 8 000 salariés, soit près de 10 % de ses effectifs mondiaux, tout en réaffectant 7 000 autres collaborateurs vers des postes centrés sur l’intelligence artificielle, ce qui ne manque pas de renforcer les inquiétudes quant à la finalité réelle de cette surveillance généralisée.

Parallèlement, Mark Zuckerberg a proposé une prime de cent millions de dollars à certains ingénieurs d’OpenAI, de Google et d’autres concurrents pour les attirer dans ses rangs. Une stratégie qui contraste singulièrement avec le traitement réservé aux employés en poste, réduits au statut de sources de données involontaires.

Les enjeux éthiques d’une surveillance managériale

L’initiative de Meta soulève des questions fondamentales sur l’évolution du lien de subordination dans l’économie numérique. En transformant chaque geste professionnel en donnée exploitable, l’entreprise franchit une ligne rouge en matière de respect de la dignité au travail.

Cette démarche s’inscrit dans une logique plus large d’optimisation algorithmique des ressources humaines. Les données collectées ne servent pas seulement à entraîner des intelligences artificielles, elles alimentent également une compréhension fine des processus de travail susceptible d’orienter les futures décisions managériales.

L’ironie de la situation tient à ce que Meta, entreprise qui a bâti sa fortune sur l’exploitation des données personnelles de milliards d’utilisateurs, applique désormais cette même logique extractive à ses propres collaborateurs. Une cohérence cynique qui témoigne de l’aboutissement d’un modèle économique fondé sur la surveillance généralisée. Ce mouvement de fond interroge d’ailleurs bien au-delà du seul secteur technologique, comme en témoignent les débats croissants sur la gouvernance des données personnelles, qu’il s’agisse des ressources naturelles ou des matériaux précieux au coeur de nos économies.

Les concessions accordées par Meta demeurent dérisoires au regard de l’atteinte aux libertés fondamentales qu’elles sont censées corriger. Elles révèlent néanmoins que la résistance interne peut contraindre les géants technologiques à des ajustements, aussi mineurs soient-ils, offrant ainsi un précédent encourageant pour l’ensemble des salariés du secteur numérique confrontés à des pratiques similaires.