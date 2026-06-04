Journée Mondiale Anti-Contrefaçon : les produits contrefaits continuent d’inonder le marché

En cette Journée Mondiale Anti-Contrefaçon, célébrée tous les ans le 4 juin, les chiffres révèlent l’ampleur alarmante d’un fléau en pleine expansion. La contrefaçon représente désormais 2,5% du commerce mondial et constitue une source majeure de financement pour les réseaux criminels organisés. Un état des lieux préoccupant qui appelle à une mobilisation urgente.

La contrefaçon, un phénomène criminel en forte progression

En cette Journée Mondiale Anti-Contrefaçon, comme chaque année, l’heure est au bilan. Et celui-ci s’avère particulièrement sombre. La contrefaçon représente désormais 2,5% du commerce mondial, selon l’OCDE, constituant une manne financière de premier ordre pour les réseaux criminels organisés. Ce fléau, profondément ancré dans l’économie mondiale et démultiplié par la numérisation, ne cesse d’étendre son emprise.

Selon Europol, 31 organisations criminelles majeures sont activement impliquées dans la contrefaçon, dont 13 en ont fait leur principale source de revenus. Cette réalité dit l’attrait irrésistible que représente cette activité illicite pour le crime organisé, qui y trouve un terrain d’une rentabilité exceptionnelle, assorti de risques juridiques étonnamment limités.

Produits contrefaits : le nombre de saisies explose en Europe

L’Union européenne se trouve confrontée à une situation sans précédent. En 2023, un record historique a été établi avec 152 millions de produits contrefaits saisis par les autorités des États membres, pour une valeur estimée à plus de 3,4 milliards d’euros. Ces chiffres témoignent d’une dérive inquiétante : jusqu’à 5,8% des importations de biens dans l’UE seraient désormais des marchandises contrefaisantes.

Les emballages (boîtes, étiquettes), les jouets et les parfums ou cosmétiques figurent parmi les produits les plus fréquemment interceptés. Cette diversification dit à quel point le phénomène irrigue le quotidien des consommateurs européens. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) rappelle néanmoins que ces saisies ne représentent qu’une fraction infime des flux réels de marchandises contrefaites en circulation.

En France, la tendance n’est guère plus rassurante. En mars 2025, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, confirmait que les douanes françaises avaient intercepté plus de 21,47 millions de produits contrefaisants en 2024, pour une valeur estimée à 645,2 millions d’euros. C’est la cinquième année consécutive de hausse, un constat qui devrait alerter bien au-delà des seuls services de l’État.

Cette progression tient notamment à la montée en puissance du commerce en ligne. Les saisies dans le fret express et postal ont littéralement explosé, franchissant le cap des trois millions d’articles. Cette évolution traduit la remarquable capacité d’adaptation des réseaux criminels aux nouveaux modes de consommation.

Parmi les secteurs les plus durement frappés, les cosmétiques et parfums concentrent 2,19 millions de produits saisis, soit 10,2% des saisies nationales. Les jouets représentent à eux seuls 5,76 millions d’articles interceptés, soit 26,8% des saisies douanières. Les pièces automobiles ne sont pas épargnées, avec plus de 80.000 pièces falsifiées confisquées, tandis que l’alimentation compte 1,12 million de produits contrefaisants retirés de la circulation.

Les réseaux criminels organisés, nouveaux maîtres de la contrefaçon

La rentabilité élevée et le faible risque juridique font de la contrefaçon un vecteur de revenus de choix pour le crime organisé. Parmi les acteurs majeurs identifiés figurent la Camorra italienne, présente sur les produits de luxe et les médicaments, les Triades chinoises opérant à l’échelle mondiale, ou encore D-Company en Inde.

Plus troublant encore, le Hezbollah et les cartels mexicains de Sinaloa et Jalisco se sont imposés comme des producteurs majeurs de médicaments contrefaisants. La chute du régime syrien en décembre 2024 a mis au jour une production industrielle de faux Captagon, orchestrée par le gouvernement syrien en lien avec le Hezbollah, et générant 2,4 milliards de dollars au profit de la famille al-Assad.

Ces organisations exploitent les nouvelles technologies et consolident les liens opérationnels entre la contrefaçon, le trafic de stupéfiants, la traite d’êtres humains et le blanchiment d’argent. Le modèle du « Crime as a Service » s’impose désormais, permettant aux groupes de déléguer certaines missions à des sous-traitants criminels spécialisés.

Un impact économique et social considérable

Au-delà des seuls enjeux sécuritaires, la contrefaçon génère des pertes économiques considérables. Au sein de l’Union européenne, elle provoque 83 milliards d’euros de pertes annuelles dans onze secteurs clés, prive les États de 15 milliards d’euros de recettes fiscales et détruit 670.000 emplois.

En France, selon Christophe Blanchet, député et président du Comité national anti-contrefaçon (CNAC), « le manque à gagner pour l’État français se chiffre à 6,7 milliards d’euros de pertes de ventes directes, assorties de 38.000 emplois supprimés chaque année ».

Les secteurs les plus éprouvés sont le textile et les accessoires, qui accusent 12 milliards d’euros de pertes annuelles dans l’UE, suivis des cosmétiques et parfums (3 milliards d’euros) et des jouets (1 milliard d’euros). Ces chiffres donnent la mesure d’une concurrence déloyale qui ronge les fondements de l’économie formelle. À ce sujet, la Commission européenne cherche également à protéger l’industrie textile des pratiques illicites, notamment en s’attaquant à la destruction des invendus.

Contrefaçon : les Français sont conscients du problème, mais achètent parfois des produits contrefaits

Selon un sondage de l’EUIPO réalisé en 2023, un tiers des Européens jugent acceptable d’acheter des contrefaçons lorsque les produits authentiques leur semblent trop onéreux. Ce chiffre grimpe à près de 50% chez les jeunes consommateurs, révélant une banalisation du phénomène qui devrait inquiéter.

Une étude IFOP révèle que 40% des consommateurs ont déjà acquis un produit contrefaisant, tandis que 34% ont acheté une contrefaçon en croyant sincèrement se procurer un article authentique. Ce pourcentage atteint 37% chez les 15-18 ans, soulignant la vulnérabilité particulière de cette tranche d’âge face à des circuits de distribution de plus en plus sophistiqués.

Beaucoup ignorent encore les risques sanitaires graves que recèlent ces produits. Pourtant, ces produits faux peuvent contenir des substances dangereuses non conformes aux normes en vigueur, parmi lesquelles le plomb ou le mercure. Certains parfums et cosmétiques contrefaits ont même été retrouvés chargés de liquide antigel, de produits corrosifs ou d’urine.

Vers une réponse coordonnée et renforcée

Face à cette menace grandissante, une riposte urgente et concertée s’impose. Comme le rappelle le Bâtonnier de Paris, Pierre Hoffman, « la contrefaçon ne menace pas seulement l’économie et l’innovation, elle s’attaque également à l’intégrité des marques et expose les consommateurs à des risques qu’ils ignorent souvent ».

Combattre ce fléau exige un renforcement des contrôles douaniers, une coopération internationale approfondie et le recours à des technologies de détection avancées. Les douanes françaises intensifient leurs efforts, mais les moyens demeurent insuffisants au regard de l’ampleur du phénomène. La mobilisation doit également être citoyenne : chaque achat de contrefaçon, aussi anodin qu’il puisse paraître, alimente des filières criminelles dont les ramifications s’étendent bien au-delà du simple commerce illicite.

Cette Journée Mondiale Anti-Contrefaçon est un rappel salutaire de l’urgence d’une prise de conscience collective. Au-delà de la protection des marques, c’est la sécurité publique, l’économie légitime et l’intégrité de nos sociétés qui sont en jeu. La contrefaçon n’est plus un délit mineur : elle constitue un pilier du crime organisé moderne, qu’il convient de combattre avec une détermination à la hauteur des enjeux.