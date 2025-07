L’Afrique est-elle vraiment entrain de se séparer en deux ?

Le rift est-africain, situé en Afrique de l’Est, connaît une transformation géologique impressionnante. Ce système de fissures, où la croûte terrestre se tire, modifie en profondeur la lithosphère de la région. Au cœur de ces changements se trouve la Corne de l’Afrique qui englobe Djibouti, la Somalie et le Kenya. Ce phénomène a de grandes répercussions sur le paysage local et pourrait bien remodeler l’aspect du continent africain.

Géologie et mouvements des plaques

La Corne de l’Afrique est une région unique où trois plaques tectoniques – la plaque somalienne, la plaque africaine et la plaque arabique – s’éloignent petit à petit, étirant ainsi le continent. Le rift est-africain s’étend sur près de 6 500 kilomètres, traversant des pays comme l’Éthiopie, le Malawi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et le Mozambique. Ce vaste réseau comporte de profondes vallées et abrite des volcans impressionnants, dont le Kilimandjaro, le point culminant de l’Afrique.

Les processus géologiques en jeu ici sont plutôt complexes. L’étirement constant de la croûte peut créer des fractures et des secousses, engendrant parfois des déformations étranges le long du rift. Un phénomène appelé le « superpanache africain » intervient en poussant les plaques à se séparer tout en soulevant le continent.

Recherches et études de terrain

Des travaux récents ont permis de mieux comprendre les forces qui agissent dans cette région. L’équipe menée par Sarah Stamps a utilisé des modèles 3D thermomécaniques pour étudier ces déformations compliquées. Par ailleurs, une étude de l’université de Glasgow a apporté une preuve géochimique nouvelle, publiée dans Geophysical Research Letters. Les chercheurs y ont examiné un champ géothermique à Menengai, au Kenya, et ont identifié une signature isotopique du néon très similaire à celle relevée ailleurs dans le rift.

Les spécialistes ne s’accordent pas encore sur les forces à l’origine de ces transformations, illustrant la complexité de la dynamique interne de la Terre. Certains pensent que ce sont les forces de flottabilité de la lithosphère qui jouent le premier rôle, tandis que d’autres mettent en avant les forces de traction horizontales du manteau. Il paraît que ces deux mécanismes pourraient bien se combiner pour aboutir aux déformations observées.

Perspectives pour le futur

L’avenir du rift est-africain présente des aspects à la fois captivants et inquiétants. Si le processus tectonique se poursuit, il pourrait conduire à une séparation complète du continent, transformant ainsi la Corne de l’Afrique en une énorme île à part entière, à l’écart du reste de l’Afrique, et potentiellement à la formation d’un nouvel océan. Les futures côtes de cette île imaginaire pourraient s’étendre de la région de l’Afar jusqu’au Kenya et même toucher la frontière tanzanienne.

L’histoire géologique récente montre déjà des mouvements significatifs : en 2005, une série de secousses a ouvert une fissure impressionnante en Éthiopie, décalant des pans de terre sur plusieurs mètres en quelques minutes. Bien que certains chercheurs estiment que ce processus se renforce, avec une séparation mesurée en millimètres voire centimètres par an, tous ne sont pas d’accord sur la suite des événements.