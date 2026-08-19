Emploi IA : 13% de femmes dans les directions, un risque de gouvernance pour les entreprises

Les entreprises d’intelligence artificielle connaissent une expansion vertigineuse, avec une croissance de 156% des offres d’emploi entre 2024 et 2025 selon les données LinkedIn. Pourtant, cette croissance s’accompagne d’une stagnation inquiétante sur le front de la diversité de genre : seulement 13% des postes de direction exécutive sont occupés par des femmes à travers 27 pays, révèle l’étude « The Triple Penalty : Mapping the Gender Gap in the AI Economy » publiée en août 2026 par le LinkedIn Economic Graph Research Institute. Un diagnostic qui interroge la gouvernance des organisations IA et révèle un risque managérial majeur pour un secteur en pleine structuration.

Le paradoxe de la croissance : expansion rapide, diversité stagnante

Le secteur de l’intelligence artificielle traverse une phase d’accélération inédite. Entre 2023 et 2024, les postulations pour des emplois IA avaient déjà progressé de 14%. Mais l’année suivante a marqué un tournant : les candidatures ont bondi de 156%, transformant l’IA en l’un des marchés de l’emploi les plus dynamiques au monde. Les salaires médians atteignent 177 000 dollars pour les rôles IA, soit 2,2 fois supérieurs aux 80 000 dollars des emplois traditionnels.

Malgré cette expansion, les femmes ne captent que 26% des nouvelles embauches dans les rôles IA en 2025, contre 50% dans les emplois non-IA. « L’IA crée certaines des opportunités les plus rapides et les plus rémunératrices du marché du travail, mais les femmes restent sous-représentées à chaque étape : être recrutées dans l’IA, accéder aux rôles les plus valorisés, et diriger les entreprises qui façonnent son avenir », alerte Audrey Lobo-Pulo, responsable des politiques publiques et de l’Economic Graph chez LinkedIn Australie et Nouvelle-Zélande. Les postes de Data Annotator, les plus féminisés avec plus de 50% de femmes, affichent paradoxalement les salaires les plus faibles à 51 000 dollars médians. Une corrélation systématique : chaque augmentation de 10 points de pourcentage de la part masculine dans un rôle IA correspond à un écart salarial de 63 527 à 70 586 dollars australiens.

L’architecture de l’exclusion : les trois niveaux de la barrière

LinkedIn identifie une « triple pénalité » structurelle qui s’applique aux femmes dans l’économie de l’IA. Cette exclusion opère à trois niveaux distincts, créant un système de filtres successifs qui réduit progressivement leur représentation à mesure que l’on monte dans la hiérarchie et la rémunération.

Dès le recrutement, les femmes accusent un retard de 24 points de pourcentage par rapport aux secteurs traditionnels. Les rôles d’AI Engineer, devenus les plus courants du secteur avec des salaires médians de 166 000 dollars, attirent massivement la génération Z (plus de deux tiers des embauches), mais les femmes y restent minoritaires. Cette barrière initiale s’explique notamment par le fait que 91% des travailleurs IA possèdent un diplôme de bachelor ou supérieur, dans un contexte où les femmes demeurent sous-représentées dans les filières STEM.

La progression hiérarchique accentue le déséquilibre. Les femmes ne représentent que 20% des postes de Head of AI et 18% des Member of Technical Staff, des fonctions stratégiques qui définissent l’orientation technologique des organisations. « Les femmes sont moins bien représentées à chaque échelon de séniorité dans les entreprises IA », constate Kory Kantenga, responsable économie pour les Amériques chez LinkedIn. Le plafond de verre se matérialise ici par une érosion progressive : plus le poste est stratégique et rémunérateur, plus la présence féminine s’amenuise.

Au sommet de la pyramide, la situation devient critique. Les femmes n’occupent que 13% des postes de direction exécutive dans les entreprises IA à travers 27 pays analysés par LinkedIn. Une étude complémentaire menée par Russell Reynolds en février 2025 confirme cette tendance : les femmes détiennent 10% des postes de CEO et de top tech dans les organisations IA. Cette quasi-absence des instances dirigeantes soulève des questions de légitimité démocratique pour des entreprises qui façonnent des technologies impactant l’ensemble de la société.

Risques managériaux et RSE : ce que révèle cette exclusion

Au-delà des enjeux d’équité, la sous-représentation féminine dans l’IA constitue un risque stratégique pour les organisations. Les responsables RSE et dirigeants doivent intégrer cette dimension dans leur analyse de gouvernance et de performance à long terme.

Le secteur IA fait face à une pénurie structurelle de compétences, avec une demande qui explose de 156% en un an. Dans ce contexte, exclure de facto la moitié de la population des opportunités de recrutement et de progression relève d’une gestion sous-optimale des ressources humaines. Les entreprises se privent d’un vivier considérable alors même qu’elles peinent à pourvoir leurs postes. La barrière éducationnelle (91% de diplômés de bachelor minimum) combinée aux biais de recrutement crée un goulot d’étranglement artificiel qui limite la capacité d’innovation et de croissance des organisations.

Une direction exécutive composée à 87% d’hommes dans un secteur qui développe des technologies à impact sociétal massif pose un problème de légitimité. Les algorithmes d’IA, entraînés et déployés par des équipes homogènes, risquent de reproduire et d’amplifier les biais existants. À l’heure où les investissements publics et privés se concentrent sur les technologies d’avenir, l’absence de diversité dans les instances dirigeantes expose les entreprises à des risques réputationnels, réglementaires et juridiques croissants. Les parties prenantes (investisseurs, régulateurs, clients) scrutent de plus en plus la composition des gouvernances comme indicateur de maturité organisationnelle.

Performance économique : l’hypothèse de la diversité cognitive

La recherche en management démontre que la diversité cognitive améliore la qualité des décisions stratégiques et l’innovation. Des équipes homogènes tendent à reproduire les mêmes schémas de pensée, limitant la capacité d’anticipation et d’adaptation. Dans un secteur aussi disruptif que l’IA, où les modèles économiques restent à inventer et les applications à explorer, cette uniformité cognitive représente un handicap compétitif.