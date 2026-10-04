« De ma terrasse, j’entends les lions rugir » : ce zoo du Tarn a fermé en 2021 mais 150 animaux y vivent encore

Fermé depuis 2021, ce zoo du Tarn cache encore 150 animaux, dont des lions. Cages sciées à la disqueuse, singe échappé en pleine ville : les habitants vivent dans la peur. Les détails glaçants de cette affaire.

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Clément Prat
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« De ma terrasse, j'entends les lions rugir » : ce zoo du Tarn a fermé en 2021 mais 150 animaux y vivent encore
« De ma terrasse, j’entends les lions rugir » : ce zoo du Tarn a fermé en 2021 mais 150 animaux y vivent encore © RSE Magazine

Le zoo des Trois Vallées, à Montredon-Labessonnié (Tarn), n’accueille plus de visiteurs depuis un arrêté préfectoral de 2021. Le site continue pourtant d’abriter 150 animaux, parmi lesquels des lions, des tigres, des chameaux, des émeus et des zèbres.

Dans un récit publié mercredi 29 septembre 2026, TF1 Info décrit l’inquiétude des habitants de la commune. Ils pointent l’absence de suivi vétérinaire quotidien, l’insalubrité du site et la solidité remise en question des clôtures extérieures. Des évasions d’animaux ont déjà eu lieu.

En janvier 2026, un singe capucin s’est échappé du zoo. L’animal a été retrouvé sur un bâtiment, en plein centre du village. Un riverain a tenté de l’observer depuis un toit, sans parvenir à l’approcher.

« Il jouait sur le toit, impossible de l’approcher, il m’a vu, il est reparti dans la rue. Juste après, j’ai la gendarmerie qui est passée », raconte-t-il à TF1 Info. Les gendarmes sont effectivement intervenus peu après le signalement.

Une autre riveraine du zoo témoigne d’un sentiment d’insécurité plus diffus.

« De ma terrasse, j’entends les lions rugir, ce n’est pas rassurant », confie-t-elle à TF1 Info.

L’épisode du singe capucin n’est pas isolé. Une salariée du zoo a révélé que les incidents avaient commencé par le sectionnement des cages des singes à la pince. Trois d’entre eux s’étaient alors échappés. Deux ont été rattrapés, le troisième reste introuvable à ce jour.

Quelques jours plus tard, un collègue de cette salariée aurait découvert que certains barreaux de l’enclos des lions avaient été sciés à la disqueuse.

Les failles de sécurité ne sont pas récentes. Dès l’ouverture du zoo en 2013, les incidents se sont multipliés : un fauve s’était déjà évadé, et une fillette de quatre ans avait été mordue par un félin. Plusieurs anciens soigneurs avaient dénoncé à l’époque une mauvaise gestion du propriétaire en matière de sécurité et de bien-être animal.

Une inspection des services de l’État avait révélé une centaine de non-conformités sur le site. Une fermeture d’urgence du zoo avait été décidée en 2021. À cette occasion, 24 animaux jugés en grande souffrance avaient été saisis et transférés d’office.

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