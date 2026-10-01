Meta : 3,9 milliards d’impôts évités grâce à un tour de passe-passe fiscal

Meta clame investir massivement dans l’intelligence artificielle, mais désigne ces infrastructures comme des « expériences pilotes » auprès du fisc américain. Cela se traduit par 3,9 milliards de dollars d’économies d’impôts prévues en 2025. Une enquête du New York Times souligne un décalage préoccupant entre les déclarations publiques de Mark Zuckerberg et les pratiques fiscales de l’entreprise.

Les promesses de transparence de Meta et ses pratiques fiscales

Depuis 2024, Mark Zuckerberg multiplie les annonces sur les investissements de Meta dans l’infrastructure IA. Il met en avant 28 data centers équipés de puces Nvidia, décrivant ces installations comme essentielles pour la transformation stratégique de l’entreprise. Meta affirme avoir alloué 200 milliards de dollars à la recherche et développement sur cinq ans, considérant ces infrastructures comme cruciales pour concurrencer OpenAI et Google. Cette communication vise à rassurer les actionnaires sur les dépenses importantes et à soutenir la stratégie d’entreprise dans un marché très surveillé.

En parallèle, les documents fiscaux de Meta révèlent une stratégie différente. L’entreprise a classé ces data centers comme « modèles pilotes » pour bénéficier du crédit d’impôt fédéral à la recherche. Les puces Nvidia sont ainsi qualifiées de « fournitures de recherche expérimentale », permettant à Meta d’obtenir des crédits d’impôt : 700 millions de dollars en 2023, 2 milliards en 2024, et 3,9 milliards en 2025. Andre Shevchuck, expert en crédit de recherche, juge cette approche « délirante ». James Shannon, initiateur du crédit, souligne que l’utilisation faite par Meta dépasse l’intention originelle de la loi.

Les risques pour la confiance des investisseurs

Meta admet dans ses dépôts auprès de la SEC que 18,74 milliards de dollars en crédits fiscaux sont « incertains » et pourraient être contestés par l’IRS. Cette somme représente une augmentation de 45 % par rapport aux déclarations précédentes. Meta reconnaît implicitement le doute sur la légalité de sa stratégie. L’IRS a déjà contesté une reclassification similaire par le passé, ce qui n’augure rien de bon pour la situation actuelle.

Si l’IRS invalide tout ou partie des crédits fiscaux, Meta devra rembourser les sommes et payer des intérêts, voire des pénalités. L’impact financier serait important, affectant les résultats et la valorisation boursière. Sur le plan réputationnel, la contradiction entre discours et pratiques pourrait nuire à la confiance des investisseurs, notamment des fonds ESG, qui surveillent de près la cohérence des entreprises en matière de responsabilité sociétale.

L’affaire Meta survient alors que des questions similaires émergent dans d’autres entreprises, soulignant la nécessité de critères stricts pour éviter les abus. Meta se défend en invoquant l’utilisation des incitations fiscales établies par le Congrès, bien que l’intention de la loi de 1981 ne visait pas les infrastructures commerciales.