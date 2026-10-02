Le Chili a replanté 2,3 millions d’hectares d’arbres pour sauver ses rivières : les hydrologues confirment que ça les a asséchées

Un décret de Pinochet, 75 % de subvention, et des villages chiliens à sec aujourd’hui. Pins et eucalyptus assoiffent les sols, nourrissent les mégafeux. Un modèle qui interroge jusqu’en France.

Photo of author
Claire Morel
Publié le
Lecture : 2 min
0
Le Chili a replanté 2,3 millions d'hectares d'arbres pour sauver ses rivières : les hydrologues confirment que ça les a asséchées
Le Chili a replanté 2,3 millions d’hectares d’arbres pour sauver ses rivières : les hydrologues confirment que ça les a asséchées © RSE Magazine

En 1974, en pleine dictature du général Pinochet, le Chili adopte le décret-loi 701. Porté par Fernando Leniz, ministre de l’Économie de l’époque, ce texte instaure une bonification de 75 % pour toute plantation de pins ou d’eucalyptus. L’objectif affiché est de lutter contre l’érosion des sols et de développer une industrie forestière génératrice de devises, explique Sciencepost.

Plus tard, le bilan est amer. Cette politique de reboisement massif avec des essences exotiques est devenue l’un des problèmes environnementaux les plus sérieux du pays : des rivières à sec, des villages privés d’eau potable. Le texte évoque un effet boomerang, un véritable « pied de nez de la nature » face à une vision purement industrielle de la forêt.

Dans les faits, la subvention a surtout encouragé le remplacement de la forêt native par des monocultures d’espèces à croissance rapide. Le décret-loi 701 a finalement été aboli en 2013, mais ses effets perdurent sur le territoire.

Selon le cadastre des ressources végétales de 2021, les plantations forestières couvrent en 2021 environ 3,11 millions d’hectares au Chili, dont près de 60 % de pin radiata et 33 % d’eucalyptus. Deux groupes économiques, Matte et Angelini, contrôlent la majorité de ces surfaces dans le centre-sud du pays.

Des nappes qui se vident plus vite qu’elles ne se remplissent

Le pin, et surtout l’eucalyptus, puisent bien plus d’eau que la forêt native, en raison de leurs racines profondes et de leur feuillage dense. Une étude menée en 2010 sur des plantations de Pinus radiata et d’Eucalyptus globulus, dans la cordillère côtière de la région du Biobío, a documenté cet impact sur les ressources en eau locales.

Ce n’est pas l’essence en elle-même qui pose problème, mais la densité et l’homogénéité des plantations sur de vastes surfaces. Une forêt native mélange des espèces aux besoins en eau variés, avec un sol vivant qui retient l’humidité. Une plantation de pins ou d’eucalyptus fonctionne, elle, comme une pompe géante et uniforme.

Conséquence : les nappes phréatiques se vident plus vite qu’elles ne se rechargent. Le débit des cours d’eau qui alimentaient historiquement les villages chute année après année, en particulier lors des sécheresses qui touchent le centre du Chili.

Les mêmes plantations nourrissent les mégafeux

Censées protéger contre l’érosion et, indirectement, contre les incendies, ces plantations sont devenues un carburant pour les mégafeux. Le risque est particulièrement élevé dans les zones côtières des régions du Maule, de Ñuble et du Biobío, là où la part de forêt native descend sous les 50 % du paysage.

La coupe rase, technique privilégiée pour son efficacité économique, laisse le sol totalement nu et sujet à une forte érosion, ce qui aggrave la vulnérabilité des terrains en saison sèche. Ces monocultures homogènes, qui s’étendent sur des milliers d’hectares, amplifient l’impact du changement climatique sur les mégafeux et sur la disponibilité en eau.

Dans la commune rurale de Purén, les élus locaux constatent que les plantations s’étendent désormais jusqu’aux abords immédiats des zones habitées, ce qui complique la lutte contre les incendies.

Le Biobío, avec ses rivières à débit réduit et ses sols appauvris, illustre les limites d’un modèle qui a privilégié la vitesse de croissance et le rendement au détriment de la résilience écologique. Plusieurs pistes sont évoquées :

  1. redonner sa place à la forêt native,
  2. diversifier les essences plantées,
  3. limiter les surfaces en monoculture.

Des débats similaires traversent la France et l’Europe, où certains projets de reboisement massif soulèvent les mêmes questions sur le choix des espèces et leurs conséquences sur les ressources en eau.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Générer une seule image par IA consomme autant qu'un micro-ondes pendant 17 minutes : les ingénieurs confirment les chiffres
GouvernanceécologieÉnergie

L’IA se fait sa place dans les directions RSE malgré ses impacts écologiques

En 1997, une usine de jus a déversé 12 000 tonnes d'écorces d'orange sur un terrain mort au Costa Rica : 16 ans plus tard, les biologistes n'en croyaient pas leurs yeux
écologie

En 1997, une usine de jus a déversé 12 000 tonnes d’écorces d’orange sur un terrain mort au Costa Rica : 16 ans plus tard, les biologistes n’en croyaient pas leurs yeux

Générer une seule image par IA consomme autant qu'un micro-ondes pendant 17 minutes : les ingénieurs confirment les chiffres
écologieDéveloppement durableÉcologie industrielleÉcosystèmeÉnergie

Pourquoi l’IA devient le premier risque environnemental de votre entreprise

La PDG de Météo-France l'annonce sans détour : les vagues de chaleur seront multipliées par cinq d'ici 2050, « on n'est pas prêts »
écologieDéveloppement durableÉcosystèmeGouvernance

Plus de 100 milliards : la lourde facture de la canicule de 2026

Microplastiques : aucune parcelle agricole européenne n'y échappe
écologie

Microplastiques : aucune parcelle agricole européenne n’y échappe

En 2020, une retraitée a débuté le ramassage de déchets lors de ses balades de 6,4 kilomètres : 6 ans après, elle a déjà collecté 340 000 kilos
écologie

En 2020, une retraitée a débuté le ramassage de déchets lors de ses balades de 6,4 kilomètres : 6 ans après, elle a déjà collecté 340 000 kilos

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés