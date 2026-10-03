Unibail-Rodamco-Westfield met ses centres commerciaux à disposition pour des salons de l’emploi

En transformant ses centres commerciaux en lieux de rencontre entre candidats, recruteurs et acteurs publics, Unibail-Rodamco-Westfield donne une dimension sociale très concrète à sa politique RSE. Du 5 au 14 octobre 2026, l’opération « L’emploi au centre » doit donner accès à plus de 6.000 offres. Au-delà du job dating classique, l’initiative ajoute coaching, création de CV assistée par l’intelligence artificielle, préparation à l’entretien et recrutement par le sport.

Unibail-Rodamco-Westfield place l’emploi au cœur de ses centres commerciaux

À partir du 5 octobre 2026, les centres commerciaux français d’Unibail-Rodamco-Westfield deviennent, pendant dix jours, des points d’accès à l’emploi. L’opération se déroule jusqu’au 14 octobre 2026. Elle s’inscrit dans la 10e édition du programme « URW for Jobs ». Plus de 260 recruteurs d’enseignes et partenaires publics doivent y participer, tandis que plus de 6.000 offres sont annoncées dans la vente, la restauration, la sécurité, les services ou encore les fonctions administratives. Pour Unibail-Rodamco-Westfield, l’enjeu dépasse donc la simple animation commerciale : il s’agit d’utiliser la fréquentation et l’ancrage territorial de ses sites pour rapprocher l’offre et la demande d’emploi.

L’intérêt RSE de l’opération tient d’abord à sa géographie. Un centre commercial est un lieu quotidien, desservi, identifiable et déjà fréquenté par des publics très divers. En y installant des recruteurs et des accompagnateurs de l’emploi, Unibail-Rodamco-Westfield réduit symboliquement, et parfois matériellement, la distance entre un candidat et une entreprise. Le calendrier couvre notamment le Forum des Halles, Parly 2, La Part-Dieu, So Ouest, Vélizy 2, Carré Sénart, Euralille, Rennes Alma, Confluence, Rosny 2, Aéroville et Les 4 Temps/CNIT.

Cette logique territoriale est au cœur du discours du groupe. Il veut « créer des opportunités concrètes au cœur des territoires où nos centres commerciaux sont implantés », a fait savoir Bruno Donjon de Saint Martin, directeur général des opérations Europe du Sud d’Unibail-Rodamco-Westfield. La formule résume l’ambition sociale de l’initiative : faire du patrimoine commercial non seulement un espace de consommation, mais aussi un point de connexion avec l’emploi, les services publics et les réseaux locaux d’insertion.

Le partenariat avec France Travail renforce cette dimension. L’opérateur public s’appuie sur près de 900 agences et 55 000 collaborateurs. Cette présence permet d’articuler l’événement national avec des relais de proximité. En pratique, les centres deviennent des plateformes temporaires où enseignes, acteurs publics, missions locales, Cap emploi ou structures d’accompagnement peuvent se retrouver autour d’un objectif immédiatement lisible : faire se rencontrer des besoins de recrutement et des personnes disponibles.

Des centres commerciaux transformés en passerelles vers l’emploi

L’autre originalité tient à l’accompagnement proposé avant même l’entretien. Des stations Ciblijob doivent permettre aux candidats de raconter oralement leur parcours afin de générer un CV en quelques minutes à l’aide de l’intelligence artificielle, selon le communiqué conjoint du 2 octobre 2026. Après des déploiements antérieurs dans d’autres territoires, une première cabine francilienne est annoncée au Westfield Forum des Halles, avant une installation à Westfield Les 4 Temps.

France Travail doit parallèlement assurer un coaching express intitulé « 5 minutes pour convaincre », destiné à aider les candidats à structurer leur présentation, identifier leurs points forts et se mettre en condition avant un échange avec un recruteur. Un espace de préparation animé par des enseignes de beauté est également prévu pour les personnes qui souhaitent gagner en assurance avant l’entretien, toujours d’après la source officielle. Cette approche déplace le centre de gravité du job dating : le candidat n’est plus seulement invité à déposer un CV, il bénéficie d’outils pour rendre son expérience plus lisible et sa candidature plus efficace.

Le recrutement par le sport complète ce dispositif. Des séquences doivent être organisées à Westfield Les 4 Temps et au Westfield Forum des Halles pour permettre à candidats et recruteurs de se découvrir en dehors du cadre formel de l’entretien. Dans une lecture RSE, cette méthode présente un intérêt particulier : elle met davantage l’accent sur les aptitudes, les comportements et les savoir-être observables que sur la seule maîtrise des codes de l’entretien. Elle peut ainsi ouvrir un espace supplémentaire à des profils qui peinent à valoriser leur parcours dans un processus de recrutement très standardisé.

Unibail-Rodamco-Westfield mise sur un recrutement plus inclusif pour l’emploi

Les déclinaisons locales montrent que le dispositif ne se limite pas à une campagne nationale uniforme. À Lyon, plus de 150 offres doivent être proposées à La Part-Dieu et à Confluence par une vingtaine d’enseignes et partenaires, selon Lyon Entreprises le 1er octobre 2026. Les deux rendez-vous sont annoncés les 6 et 8 octobre 2026. Les métiers vont de la vente à la restauration, en passant par la sécurité et les fonctions administratives. « En réunissant en un même lieu recruteurs et candidats, nous contribuons concrètement au dynamisme territorial », ont expliqué Jean-Philippe Pelou-Daniel et Marianne Tinland, directeurs respectifs de Westfield La Part-Dieu et de Confluence.

À Carré Sénart, Cap emploi 77 annonce pour le 7 octobre 2026 la présence de France Travail, de Grand Paris Sud, de la Maison de l’emploi et de la formation, de l’Armée de l’Air et de l’Espace et de plusieurs employeurs. Les postes présentés couvrent notamment des CDI dans la vente, le management et la restauration, ainsi que des contrats d’apprentissage chez Carrefour. L’Armée de l’Air et de l’Espace prévoit en outre un stand d’information et de recrutement accessible dès 16 ans, selon cette source. La présence de Cap emploi dans le dispositif ajoute une dimension d’inclusion professionnelle à un événement qui associe recrutement direct et accompagnement.

L’emploi local, nouveau terrain de responsabilité pour les centres commerciaux

Pour Unibail-Rodamco-Westfield, le levier est d’autant plus significatif que son réseau constitue déjà une infrastructure de fréquentation massive. Le groupe indique exploiter 65 centres commerciaux aux États-Unis et en Europe, dont 41 sous la marque Westfield, et attirer plus de 900 millions de visites par an ; ces centres représenteraient environ 88% d’un portefeuille valorisé à 49,5 milliards d’euros. Mettre cette puissance de contact au service de l’emploi revient à utiliser une partie de l’actif immobilier comme un support d’impact social local.

Cette orientation s’inscrit dans la feuille de route RSE « Better Places » revendiquée par le groupe. L’opération « L’emploi au centre » en donne une traduction tangible : elle combine des espaces physiques, des enseignes qui recrutent, l’expertise de France Travail et des partenaires d’insertion. Elle donne aussi un rôle différent aux centres commerciaux. Ceux-ci deviennent ponctuellement des lieux de service, de préparation, d’orientation et de recrutement, avec un accès direct à des opportunités qui peuvent parfois être difficiles à identifier ou à saisir dans les circuits habituels.