Juin 1908 : quand le mystérieux événement de la Toungouska causait l’une des plus puissantes explosions de l’Histoire

Le 30 juin 1908, un phénomène jamais vu a tout chamboulé dans la Sibérie centrale, près de la rivière Toungouska. Une explosion d’une force incroyable – des centaines de fois plus puissante que la bombe d’Hiroshima – a décimé des étendues de forêt et causé des dégâts majeurs dans ce coin reculé. Plus d’un siècle plus tard, cet événement continue d’intriguer scientifiques et curieux à cause des nombreux mystères qui l’entourent.

La dévastation en sibérie

Ce jour-là, l’explosion a marqué le paysage sibérien de façon spectaculaire. Dans un rayon de plus de 500 kilomètres, le bruit de la déflagration a été entendu à plus de 1 500 kilomètres de là, affectant une surface d’environ 2 000 km². Près de 80 millions d’arbres ont été déracinés, brûlés ou renversés par l’onde de choc. On a même détecté des vibrations sismiques jusqu’en Europe centrale, alors qu’en Angleterre, on observait des phénomènes atmosphériques inhabituels et, dans le Caucase (à 4 500 kilomètres de distance), des reflets étranges apparurent.

Des témoignages marquants nous viennent des populations locales. Semenow se souvient : « Il était environ 8 heures du matin, j’étais devant ma maison quand, soudain, j’ai vu dans le ciel au nord-ouest une immense mer de flammes. » Lioutchentkan évoque aussi un territoire autrefois couvert de pâturages appartenant au Toungouse Wassuli Ilitch. Les Evenks, éleveurs nomades présents lors de l’événement, racontent avoir vu un feu venu du ciel et avoir ressenti toute la violence de l’onde de choc.

Les enquêtes et théories

La première mission scientifique pour enquêter sur ce phénomène n’est partie qu’en 1927, sous la direction du géologue soviétique Leonid Kulik. Depuis, plusieurs études se sont penchées sur cette étrange explosion. En 2014, une recherche italienne a même proposé que le lac Cheko soit le cratère laissé par cet événement cosmique. Plus récemment, en février 2022, une expédition russe a effectué des plongées dans le lac Cheko pour récupérer des sédiments et réaliser des analyses pointues.

On parle d’un corps cosmique de taille comprise entre 50 et 200 mètres de diamètre, filant à une vitesse avoisinant les 50 000 km/h. Selon les estimations, l’explosion se serait produite entre 5 et 10 kilomètres d’altitude, libérant une énergie équivalente à 3 à 30 mégatonnes de TNT. La théorie la plus répandue reste celle d’un astéroïde explosant en plein vol, bien que l’absence d’un cratère visible continue d’alimenter le débat. Des microparticules riches en nickel, iridium et cobalt trouvées dans la tourbe pointent aussi vers une origine extraterrestre. Parmi les autres hypothèses, certains évoquent une comète d’antimatière ou même un micro-trou noir traversant la Terre.

Un rappel du danger des astéroïdes

Chaque année, le 30 juin, c’est la Journée internationale des astéroïdes, instaurée en 2016 pour informer le public sur les risques liés aux astéroïdes géocroiseurs (NEA). Aujourd’hui, environ 30 000 astéroïdes géocroiseurs sont répertoriés et surveillés de près par des scientifiques du monde entier pour prévenir toute collision future.

Don Yeomans explique avec humour : « Si vous voulez lancer la conversation avec quelqu’un qui bosse sur les astéroïdes, il suffit de mentionner Toungouska. » Quant à Patrick Michel, il rassure en précisant : « Aucun de ces astéroïdes ne représente une menace directe pour la Terre, au moins pour le prochain siècle. »