Vérification des faits : « C’est officiel : ces billets de 50 € vont disparaître »

L’Espagne, notre voisine, a récemment annoncé une mesure concernant la circulation de certains billets de 50 euros. L’argent liquide se fait doucement remplacer par les paiements par carte ou smartphone, mais il reste quand même très utilisé par beaucoup. La Banque d’Espagne a donc expliqué dans quelles conditions et pourquoi elle retire petit à petit certains billets abîmés, ce qui a provoqué pas mal de questions et quelques rumeurs.

Les actions de la Banque d’Espagne

La Banque d’Espagne a décidé de retirer quelques billets de 50 euros qui montrent des signes particuliers d’usure. Ce retrait, qui débute dès le mois d’avril, fait partie d’une opération pour éliminer petit à petit les billets détériorés. Et pas seulement les billets de 50 euros : ceux de 10, 20 et 100 euros sont aussi concernés lorsqu’ils sont abîmés par des dispositifs de sécurité installés dans les systèmes de transport de fonds. La Banque d’Espagne a précisé que ces billets ne devront plus être acceptés en boutique ni lors d’échanges entre particuliers. Un billet endommagé par un système antivol sera remboursé uniquement si vous en êtes la victime directe, et il faudra apporter la preuve de votre bonne foi pour récupérer votre argent quand vous recevez un billet par erreur.

Les rumeurs et les réponses officielles

Un article d’un média espagnol a lancé la rumeur selon laquelle l’Espagne tenterait de faire disparaître le billet de 50 euros. Selon cet article*, ces billets seraient retirés dès avril et il n’y aurait pas de retour en arrière possible. Cette fausse information a semé la panique parmi les citoyens, avant que l’article ne soit finalement retiré. En réponse, la Banque d’Espagne a confirmé qu’il n’y avait aucun retrait général des billets et que tous continuent de circuler normalement sans perdre leur valeur.

*L’article affirmant cette histoire a été dépublié

Les procédures habituelles permettent de vérifier l’authenticité et l’état des billets ramenés par les établissements financiers. Les pièces et billets non conformes sont détruits et remplacés, pendant que ceux en bon état retournent dans la circulation.

En France et dans d’autres pays d’Europe

En France, la réglementation est un peu plus souple. Si vous avez un billet abîmé, vous pouvez l’échanger contre un neuf dans une agence agréée ou une succursale de la Banque de France, après une vérification et le remplissage des documents nécessaires. Par contre, pour un billet « maculé », une enquête policière est demandée pour voir si vous pouvez être remboursé.

Des rumeurs similaires ont aussi circulé en Italie, affirmant à tort que la Banque centrale européenne (BCE) interdirait les billets de 50 euros dès avril. Ces informations ont été démenties, tant par les vérificateurs italiens que par la BCE.