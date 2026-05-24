Un jardinier expérimenté révèle son secret pour un basilic deux fois plus touffu

En été, le basilic reste l’une des herbes aromatiques les plus appréciées, apportant une touche méditerranéenne à plein de plats, notamment ceux à base de tomates. Pour ceux qui souhaitent cultiver des tomates, il existe des méthodes simples et efficaces. Mais le faire pousser chez soi n’est pas toujours simple. Heureusement, un jardinier populaire sur Instagram, connu sous le pseudo @back_yard_bountiful, donne une astuce précieuse qui peut transformer vos plants de basilic en une vraie réserve de feuilles parfumées pendant tout l’été, rapporte Top Santé.

Le basilic, malgré son parfum fort et ses feuilles très aromatiques, est souvent présenté comme une plante « fragile », « capricieuse » et « éphémère ». Pourtant, l’association entre le basilic et d’autres plantes est bénéfique en jardinage. Il reste incontournable en cuisine, que ce soit dans les salades d’été comme la classique tomate-mozza ou dans des mariages plus surprenants avec des fraises fraîches. Face aux problèmes fréquents: feuilles qui noircissent, tiges qui montent trop vite en graines et des récoltes souvent décevantes, beaucoup de jardiniers amateurs se sentent un peu démunis.

Une coupe simple pour donner un coup de fouet au basilic

L’astuce de @back_yard_bountiful tient en une taille précise pour renforcer la vigueur du basilic. Plutôt que de couper au hasard, il recommande d’observer la présence de petites fleurs sur le plant : quand elles apparaissent, il est temps d’intervenir. Il faut repérer les « nœuds ».

En partant de la base de la tige, comptez trois nœuds et coupez soigneusement au‑dessus du troisième nœud avec des ciseaux propres et bien aiguisés. Cette coupe incite la plante à produire deux nouvelles pousses à partir de cet endroit, ce qui donne un basilic plus fourni et plus productif sur la durée.

La régularité de cette pratique est importante ; même si aucune périodicité précise n’est imposée, répéter l’opération « régulièrement » assure une densité plus importante et une multiplication des feuilles pendant tout l’été.

Créer les bonnes conditions pour un basilic qui pousse bien

Avant d’appliquer cette méthode, il faut offrir au basilic un environnement adapté. Il aime la lumière et la chaleur pour bien se développer. Placer votre pot sur le rebord d’une fenêtre ensoleillée est l’idéal. Côté arrosage, le basilic préfère une humidité fréquente mais modérée, pour éviter la pourriture ou un dessèchement excessif.

En suivant ces conseils, vous aurez non seulement un basilic sain et joli, mais aussi une belle réserve pour relever vos plats estivaux. La coupe favorise la croissance et permet d’utiliser immédiatement les parties coupées en cuisine, en les intégrant facilement à vos recettes.

Les effets arrivent vite : une à deux semaines après chaque coupe, de nouvelles pousses se développent en tiges prêtes à être cueillies, ce qui vous permet de profiter d’un basilic bien garni et savoureux pendant la belle saison.