Cette éclipse solaire ne se reproduira pas avant 157 ans : pourquoi les astronomes supplient les gens de ne pas rater cette date précise

Le 2 août 2027, plongez dans l’obscurité d’une éclipse solaire totale, un phénomène rare qui ne se reproduira pas avant longtemps.

Photo of author
Clément Prat
Publié le
Lecture : 2 min
0
Cette éclipse solaire ne se reproduira pas avant 157 ans : pourquoi les astronomes supplient les gens de ne pas rater cette date précise
Cette éclipse solaire ne se reproduira pas avant 157 ans : pourquoi les astronomes supplient les gens de ne pas rater cette date précise © RSE Magazine

Le 2 août 2027, la Terre va vivre un événement astronomique hors norme : une éclipse solaire totale que beaucoup qualifient d' »éclipse du siècle », confirme Cronista. La Lune va se placer exactement entre la Terre et le Soleil, plongeant le ciel dans une obscurité spectaculaire, transformant le jour en une nuit passagère et laissant apparaître étoiles et planètes en plein jour. Ce phénomène rare, attendu depuis des décennies, traversera de nombreuses régions et offrira à des millions de personnes un événement astronomique marquant.

À quoi s’attendre pendant l’éclipse

Pendant la totalité, on assistera à plusieurs phénomènes impressionnants. La lumière du Soleil sera complètement bloquée, ce qui entraînera une baisse sensible de la température ambiante. On pourra alors voir des étoiles et des planètes habituellement invisibles à cette heure. Deux manifestations lumineuses très brèves, les « Perlas de Baily » et l' »Anillo de diamante », apparaîtront : des instants fugaces mais prisés des passionnés d’astronomie.

Quand ça se passe et pourquoi c’est historique

La totalité durera jusqu’à 6 minutes et 23 secondes à Louxor, en Égypte, et 4 minutes et 39 secondes à Tarifa, en Espagne. Un événement de cette nature ne s’était pas produit depuis 1991 et ne reviendra pas avant 2114, ce qui en fait un phénomène rare au XXIe siècle et qui marquera sans doute une génération, renforçant les perceptions historiques des éclipses. La prochaine grande manifestation astronomique annoncée est une éclipse partielle le 26 janvier 2028, suivie d’autres rendez-vous célestes remarquables.

Où on pourra la voir

La bande de visibilité totale sera étonnamment étroite, partant du Groenland jusqu’à l’Islande, passant par la péninsule ibérique et culminant à Louxor. Elle couvrira aussi des parties du nord-est de l’Afrique et du Moyen-Orient : Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Soudan, Arabie saoudite, Yémen et Somalie. En Espagne, des endroits comme le Pays basque, notamment Álava, et Tarifa sont cités parmi les meilleurs points d’observation. En Europe, la France ne bénéficiera que d’une visibilité partielle ; beaucoup d’observateurs prévoient donc de se rendre en Espagne pour optimiser leur expérience.

Comment se protéger et quoi prévoir

Il est indispensable de porter des précautions pour observer l’éclipse en toute sécurité. Seule la phase de totalité permet d’enlever ces protections sans danger. Le non-respect de ces règles peut causer des lésions oculaires irréversibles. Pour vivre au mieux l’événement, il est conseillé de se rendre dans des zones où l’observation sera la plus claire.

Qui sera concerné et recommandations

Cette éclipse attirera un public mondial massif : environ 4,6 milliards de personnes auront la possibilité de la voir partiellement ou totalement, et 89 millions pourraient profiter de la totalité. Des médias et organismes comme EFE, Forbes et Time and Date, ainsi que des astronautes, signalent déjà un afflux de touristes vers des lieux stratégiques comme l’Égypte, qui se prépare à accueillir ces visiteurs.

Où que vous soyez, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. Au-delà d’une simple observation, c’est une occasion rare de s’arrêter et d’admirer l’alignement de notre système solaire. Le 2 août 2027 restera sans doute un jour gravé dans les mémoires pour tous ceux qui lèveront les yeux vers le ciel.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Ni drone ni sous-marin : c'est une tortue robotisée construite par un ado de 15 ans qui détecte 96 % des menaces sous-marines
Actualité

Ni drone ni sous-marin : c’est une tortue robotisée construite par un ado de 15 ans qui détecte 96 % des menaces sous-marines

L'entreprise Truffaut crée un jardin thérapeutique à l’Institut Curie
Actualité

L’entreprise Truffaut crée un jardin thérapeutique à l’Institut Curie

Batribox fédère la filière du cycle autour du recyclage des batteries
ActualitéActeurs

Batribox fédère la filière du cycle autour du recyclage des batteries

L’engagement RSE de Peugeot Citroën c’est l’emploi en CDI d’intérimaire
Actualité

Stellantis à Rennes : avec Dongfeng, l’emploi au cœur des inquiétudes et des espoirs

Télétravail : un salarié sur deux souffre du mal de dos
Philosophie de l'entrepriseActualitéBonnes pratiquesGouvernanceRSE

Le télétravail serait bon pour la productivité

Cette ancre romaine dormait sous le sable de la mer du Nord depuis 2 000 ans : les archéologues n'en reviennent pas de son état de conservation
Actualité

Cette ancre romaine dormait sous le sable de la mer du Nord depuis 2 000 ans : les archéologues n’en reviennent pas de son état de conservation

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés