Cette éclipse solaire ne se reproduira pas avant 157 ans : pourquoi les astronomes supplient les gens de ne pas rater cette date précise

Le 2 août 2027, la Terre va vivre un événement astronomique hors norme : une éclipse solaire totale que beaucoup qualifient d' »éclipse du siècle », confirme Cronista. La Lune va se placer exactement entre la Terre et le Soleil, plongeant le ciel dans une obscurité spectaculaire, transformant le jour en une nuit passagère et laissant apparaître étoiles et planètes en plein jour. Ce phénomène rare, attendu depuis des décennies, traversera de nombreuses régions et offrira à des millions de personnes un événement astronomique marquant.

À quoi s’attendre pendant l’éclipse

Pendant la totalité, on assistera à plusieurs phénomènes impressionnants. La lumière du Soleil sera complètement bloquée, ce qui entraînera une baisse sensible de la température ambiante. On pourra alors voir des étoiles et des planètes habituellement invisibles à cette heure. Deux manifestations lumineuses très brèves, les « Perlas de Baily » et l' »Anillo de diamante », apparaîtront : des instants fugaces mais prisés des passionnés d’astronomie.

Quand ça se passe et pourquoi c’est historique

La totalité durera jusqu’à 6 minutes et 23 secondes à Louxor, en Égypte, et 4 minutes et 39 secondes à Tarifa, en Espagne. Un événement de cette nature ne s’était pas produit depuis 1991 et ne reviendra pas avant 2114, ce qui en fait un phénomène rare au XXIe siècle et qui marquera sans doute une génération, renforçant les perceptions historiques des éclipses. La prochaine grande manifestation astronomique annoncée est une éclipse partielle le 26 janvier 2028, suivie d’autres rendez-vous célestes remarquables.

Où on pourra la voir

La bande de visibilité totale sera étonnamment étroite, partant du Groenland jusqu’à l’Islande, passant par la péninsule ibérique et culminant à Louxor. Elle couvrira aussi des parties du nord-est de l’Afrique et du Moyen-Orient : Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Soudan, Arabie saoudite, Yémen et Somalie. En Espagne, des endroits comme le Pays basque, notamment Álava, et Tarifa sont cités parmi les meilleurs points d’observation. En Europe, la France ne bénéficiera que d’une visibilité partielle ; beaucoup d’observateurs prévoient donc de se rendre en Espagne pour optimiser leur expérience.

Comment se protéger et quoi prévoir

Il est indispensable de porter des précautions pour observer l’éclipse en toute sécurité. Seule la phase de totalité permet d’enlever ces protections sans danger. Le non-respect de ces règles peut causer des lésions oculaires irréversibles. Pour vivre au mieux l’événement, il est conseillé de se rendre dans des zones où l’observation sera la plus claire.

Qui sera concerné et recommandations

Cette éclipse attirera un public mondial massif : environ 4,6 milliards de personnes auront la possibilité de la voir partiellement ou totalement, et 89 millions pourraient profiter de la totalité. Des médias et organismes comme EFE, Forbes et Time and Date, ainsi que des astronautes, signalent déjà un afflux de touristes vers des lieux stratégiques comme l’Égypte, qui se prépare à accueillir ces visiteurs.

Où que vous soyez, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. Au-delà d’une simple observation, c’est une occasion rare de s’arrêter et d’admirer l’alignement de notre système solaire. Le 2 août 2027 restera sans doute un jour gravé dans les mémoires pour tous ceux qui lèveront les yeux vers le ciel.